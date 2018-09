VIDEO: Poslanec Levice v oddaji ostal brez besed

FOTO: 100 Slovenk v koči Planika: vreme je naredilo svoje

Tako kot vsako leto smo pohodnice, ki so bile izžrebane za tradicionalni pohod 100 žensk na Triglav 2018, pričakali na leški železniški postaji. Od tam so z avtobusom krenile proti Rudnemu polju, kjer so jih sprejeli spremljevalci pohoda iz vrst Gorske reševalne službe (GRS) Slovenije. Sledili so namestitev po spalnicah, predavanje o pripravi na turo in pregled opreme, nato pa jih je