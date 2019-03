VIDEO: Poglejte, kako je bilo na poroki, kot je v Sloveniji še ni bilo

Priložnost bi izkoristili, da se zahvalimo vsem našim pokroviteljem:

Ženina je obleklo podjetje Moda Mi&lan, d. o. o., z blagovno znamko Morro Sartoriale, nevesto pa Sanjska obleka. Zakonca sta si nadela prstana Zlatarne Prosenc, za poročni šopek in dekoracijo je poskrbela cvetličarna Spaans, za poročno frizuro in ličenje Medinmleko, za poročni prevoz pa Avtohiša Malgaj. Svatje so nazdravili s penino podjetja Radgonske gorice, par je plesne korake usvojil v plesni šoli Samba, Nejc Fon je poskrbel za poročne fotografije. Za romantično medeno razvajanje mladoporočencev je skrbelo podjetje Sava turizem, d. d. Pogostitev je bila dan po civilni poroki, in sicer v hotelu Rogla, za kar je poskrbel Unitur, d. o. o.

Poroka Slovenskih novic je uspešno za nami. Na Valentinovem koncertuv Mariboru smo na pot v skupno življenje pospremili(prej) in. Slovenske novice so poskrbele, da jima ni bilo treba skrbeti ne za prstane ne za obleko, celo na zabavo za 100 svatov, ki je na Rogli potekala dan po koncertu, jima ni bilo treba misliti.Njun prihod na veliki oder pred vsaj štiri tisoč ljudmi je najavil sam Jan Plestenjak, ob veselem dogodku pa so mnogim tekle solze. Najpomembnejše trenutke so ujele kamere, nastale spomine pa si oglejte na spodnjih posnetkih, ob katerih vam bo zagotovo poskočilo srce.