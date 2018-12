VIDEO: Peskova trdo prijela direktorja

Starši slepih in slabovidnih otrok bi morali biti upravičeni do obeh dodatkov: za pomoč in postrežbo ter nego otroka, so poudarili v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ob tem so opozorili na sodbo sodišča, da je bilo tolmačenje, da se dodatka izključujeta, napačno in pristojne institucije povprašali o rešitvi problematike.



Teme se je v sinočnjih Odmevih lotila voditeljica Rosvita Pesek, ki je na pogovor poklicala generalnega direktorja direktorata za družino Andreja Del Fabra. Takole je Peskova trdo prijela generalnega direktorja in ga soočila z absurdnostjo zakonodaje, njenega tolmačenja na sodišču in problematike slepih otrok, ki se kot jara kača vleče že najmanj 12 let.



Čustveno reakcijo si lahko ogledate na posnetku od 18.45 minute dalje. Spodaj pa objavljamo celoten pogovor.