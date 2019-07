VIDEO: Obračun poslancev v državnem zboru: Poglejte, da vam v hlačah ne smrdi

LJUBLJANA – Parlamentarne počitnice in vroče poletne dni očitno nekateri poslanci izkoristijo tudi za obujanje spominov in dogodkov, ki so se čez leto pripetili med sejami v državnem zboru (DZ). Tam ni manjkalo medsebojnih obračunov, za katere mnogi dvomijo, da sodijo v hram demokracije.Pri SAB so na twitterju objavili besedni obračun poslanca(SAB) z(SDS). »Spoštovani gospod Grims. Rekli ste, da vam je zasmrdelo iz leve opcije. Glejte, jaz sedim na levi strani, pa mi nič ne smrdi, zato predlagam, da pogledate v lastne hlače, če mogoče tam ni kaj,« je takrat dejal Kramar, v ozadju pa se je slišalo žensko hihitanje.Upajmo, da si bodo poslanci na dopustu le odpočili in se vrnili z malce bolj pozitivno energijo, ki jo bodo pri številnih odprtih vprašanjih v Sloveniji nadvse potrebovali.