VIDEO: Incident na sodišču: kaj danes pravi vrhovni sodnik Zobec?

LJUBLJANA – Pred dobrim letom je v javnosti završalo, češ da se je zgodil napad na vrhovnega sodnika, nekdanjega ustavnega sodnika. Napadel naj bi ga pravosodni policist, ki dela na sodišču, so poročali nekateri mediji. Do dogodka je prišlo, ker da Zobec ni sledil ustaljeni praksi in pravilom, kako se sme vstopiti na glavnem vhodu. Pravosodni policist je šel zato za njim, ga prijel za roko in peljal nazaj. In medtem ko so eni mediji poročali o napadu, so se drugi spraševali, ali v tem primeru res lahko govorimo o napadu – posnetke dogajanja med pravosodnim policistom in vrhovnim sodnikom najdete spodaj, tako da si brez težav ustvarite lastno mnenje o tem.Kmalu po dogodku je Zobec, ki ga je njegov stanovski kolega in nekdanji ustavni pravnikoznačil za odličnega pravnika, temperamentnega človeka in polnega krvi, ki ga je včasih treba malce ustaviti, med drugim dejal: »Jaz pričakujem opravičilo policista.« Kaj pa pravi danes?Nedavno je gostoval priv oddaji Intervju na RTV Slovenija. Seveda voditelj ni šel mimo incidenta, Zobec pa je tokrat dejal takole: »Od varnostnika ne pričakujem opravičila. Pač dela po navodilu nekoga in z varnostniki imamo čisto dobre odnose. Pričakoval pa bi opravičilo tistega, ki tu ni spoštoval resnice. Moja izjava je jasna, posnetek je jasen, to je treba samo zložiti in zadeva je jasna.«Dodal je, da se je sprožila akcija proti njemu, ki pa je temeljila na laži, a je ta bila hitro razkrinkana: »In zame je ta zgodba končana.«