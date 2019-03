VIDEO: Eksplozija ob cesti Trbovlje–Zagorje, usulo se je na tone skal

TRBOVLJE – Počilo je, nato se je na cesto Trbovlje–Zagorje usulo na tone skal in peska. Vendar brez skrbi, šlo je za nadzorovano odminiranje leve strani brežine nad cesto, izvedeno preteklo soboto. Odminiranje so izvedli, kot pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo, zaradi zagotavljanja varnosti slab mesec potem, ko je na začetku februarja na cesto zgrmelo od 10.000 do 15.000 kubičnih metrov skal, zemlje in dreves ter zasulo okoli 70 metrov ceste.Zaradi podora je bila cesta zaprta, predvidoma pa bo ponovno odprta do konca marca.