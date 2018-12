VIDEO: Bobovnik stisnil Mesca, Jelinčič se je nasmihal

Bobovnikovo vrtanje v Mesca je nasmejalo prvaka SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega. FOTO: RTV Slovenija

LJUBLJANA – Poslanecje za, ekonomista, ki je znan po svojih neekonomskih izjavah na spletnih omrežjih, izjavil, da je fašist. Pri tem mu je pripisal še delo, ki ga ni opravil. V včerajšnjem pogovoru z opozicijo na javni RTV Slovenija, ga je voditeljzato vprašal: »Ko je Luka Mesec nekomu rekel, da je fašist in mu pripisal celo delo, ki ga ne opravlja, je bila provokacija ali zmota?«»To je bila provokacija. Za njo stojim in sem jo pripravljen dokazovati in tudi braniti na sodišču. To, kar gospod Bernard Brščič govori v javnem prostoru, razločuje ljudi na normalne, kot jim on reče, heteroseksualne bele moške, in spake in izprijence na drugi strani, na belce in manjvredne rase. Takega diskurza si enostavno ne moremo privoščiti. Tak diskurz je povzročil eno od največjih tragedij v zgodovini človeštva,« pravi Mesec.Zakaj mu vrača z njegovim načinom, je zanimalo Bobovnika.»Se vam ne zdi primerna oznaka za ... Če nekdo govori kot fašist, nastopa kot fašist, piše kot fašist, potem ...« je dejal Mesec, kot ga je voditelj prekinil in mu odvrnil, da se mu oznaka fašist v letu 2018 ne zdi primerna skoraj za nikogar.»Če nekdo razločuje ljudi na bolj in manj vredne na podlagi barve kože, spola, rase, če izpodbija osnovno listino, na kateri je oblikovana povojna družba, deklaracijo o človekovih pravicah, ki izhaja iz tega, da smo vsi ob rojstvu ne glede na spol, raso enaki, če nekdo tako eksplicitno in s tako vehemenco, kot gospod Brščič to počne, to napada, kako bi ga pa vi poimenovali?« ga je vprašal. Bobovnik odgovora ni podal, češ da ne vodi nobene od strank.Bernard Brščič je prek twitterja že sporočil, da bo Mesec imel priložnost svoje trditve dokazovati na sodišču.