Veter divja po Sloveniji: drevo podrlo na avto, oseba ukleščena

LJUBLJANA – Na severovzhodu države veter v sunkih že presega hitrost 70 kilometrov na uro in se še krepi. Vetrovno bo do druge polovice noči na torek, pravijo pri Agenciji RS za okolje (Arso), kjer opozarjajo, da bodo lahko najmočnejši sunki v višjih legah dosegli tudi 90 kilometrov na uro. Povsod po Sloveniji še vedno velja velika požarna ogroženost v naravnem okolju.Preberite še:Veter na severovzhodu Slovenije že povzroča težave. Ob 15.10 se je na lokalno cesto Vas–Remšnik v občini Radlje ob Dravi zaradi močnega vetra podrlo drevo in jo zaprlo za promet. Posredovali so delavci podjetja KIČ Radlje ob Dravi in drevo odstranili.Gasilci iz Kidričevega so malo po 15. uri posredovali, ko je drevo padlo na osebno vozilo. Drevo so z vozila odstranili, reševalcem pa pomagali iz vozila izvleči ukleščeno osebo.Podrto drevo so z lokalne ceste odstranjevali trboveljski gasilci v naselju Naspi. Ob 15.25 pa je podrto drevo oviralo promet na relaciji Podvelka–Ribnica na Pohorju. Posredovali so delavci cestnega podjetja VOC Celje, drevo odstranili in sprostili promet. O vetrolomu poročajo še iz Puconcev, Gornje Radgone, Podčetrtka in Sela, kjer je močan veter nagnil drog telekomunikacijskega omrežja.Ob 16.20 so v Slokanovi ulici v Mariboru gasilci PGB Maribor posredovali, ker je na poslovni stavbi veter zrahljal del strešne obrobe. Gasilci so odstranili okoli sedem metrov strešne obrobe, ki je potencialno ogrožala ljudi, poroča uprava za zaščito in reševanje.