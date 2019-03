Veste, koliko kazenskih točk imate? Zdaj lahko preverite na spletu

LJUBLJANA – Ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za javno upravo obveščata, da lahko slovenski državljani od 11. marca vpogledamo v lastno število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu, ki so vpisane v skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu in katere upravljavec je ministrstvo za pravosodje.Vpogled je omogočen registriranim uporabnikom državnega portala eUprava ( https://e-uprava.gov.si ).Kazenske točke se iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Pogoj je, da voznik v tem času ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.