Veselica: otroci v nov vrtec

Vse več rojstev

V nove prostore. FOTO: DRAGO PERKO

243.000 evrov je prispevala občina.

Lani dvorana, dozidana šola, letos vrtec

V naravnem okolju. FOTO: DRAGO PERKO

Na Trebelnem, v osrčju Dolenjske, dobrih 500 metrov nad morjem, je lepo. Domače, zeleno, naravno, ljudje pa veseli, skromni, prijazni. In hvaležni. Tako v minulih dneh niso skrivali hvaležnosti, ko so namenu predali nove prostore v vrtcu pri Podružnični šoli Trebelno, s čimer je Občina Mokronog-Trebelno zagotovila ustrezne prostore za predšolsko varstvo. »Resnično smo veseli, da smo dobili nove prostore. Prej smo otroke vozili v Novo mesto. V dveh letih so vse postavili, zdaj imamo nove sveže in svetle prostore v naravnem okolju,« je povedala, mati, ki svoje otroke vozi v tamkajšnji vrtec.Ne le da velja rek Več glav, več zelja, ampak se v občini Mokronog-Trebelno tudi radi pohvalijo, da se je z ustanovitvijo lastne občine povečalo število otrok, ki potrebujejo organizirano predšolsko varstvo in so vključeni vanj. Na Trebelnem so prvi oddelek vrtca ustanovili leta 2012, danes ga obiskuje 36 otrok, v Mokronogu 90, pove ravnateljica Osnovne šole Mokronog, pod vodstvom šole deluje tudi vrtec Mokronožci z oddelkom na Trebelnem.»Najprej smo lani uresničili dolgoletno željo prebivalcev Trebelnega po športni dvorani in urejenih zunanjih športnih površinah ter dozidali šolo, zdaj smo dokončali še vrtec. Menim, da smo vzpostavili okolje, ki otrokom omogoča razvoj na različnih področjih, zaposlenim pa izjemne prostorske razmere. Do zdaj so morali v vrtcu eksperimentirati in improvizirati, zdaj so z novimi prostori, ki jim je dodana terasa, dobili možnosti za normalno delo,« je dosežek pozdravil župan občineObčina je prispevala 243.000 evrov, da je bilo to urejeno v dveh letih, kolikor mineva od zamisli o izboljšavi stanja. Tako bodo starši otroke odslej lahko zaupali v varstvo v varnih, sodobnih in svetlo opremljenih prostorih, kjer bodo lahko kar najbolj razvijali svoje zmogljivosti,« je še dodala ravnateljica. Upravičeno je lahko ponosna na otroke in vzgojiteljice, saj so za odprtje pripravili program, ki so mu piko na i dodali iskrivi škratje mokronožci. Zdaj se otroci nadejajo, da dobijo na terasi še igrala. Da bo eno kupila, je obljubila občina.