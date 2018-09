Verižno trčenje na avtocesti: kolona dolga že 10 kilometrov

POSTOJNA – Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med priključkoma Senožeče in Postojna pri počivališču Studenec nastal daljši zastoj. Kolona je dolga že 10 kilometrov, poroča prometnoinformacijski center.Ob 12.10 so na avtocesti pri počivališču Studenec po poročanju uprave za zaščito in reševanje trčila štiri osebna vozila.Gasilci PGD Postojna in Razdrto so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nudili pomoč delavcem cestnega podjetja pri sanaciji cestišča ter reševalcem nujne medicinske pomoči iz Postojne in Sežane.Ti so tri poškodovane osebe na kraju oskrbeli in jih nato prepeljali v UKC Ljubljana.Osebna vozila lahko uporabijo obvoz po regionalni cesti Senožeče–Postojna ali iz smeri Nove Gorice po cesti Ajdovščina–Col–Logatec.Zastoj je tudi na regionalni cesti Senožeče–Razdrto.Če ste obtičali v zastoju, nikar ne ravnajte tako kot »junaki« včeraj, ki so se sprehajali po avtocesti, eden pa se je celo po reševalnem pasu vozil z rolko