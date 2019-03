Prihajata ohladitev in sneg

Oranžni alarm velja za vso Slovenijo. FOTO: Arso

Od razglasitve velike požarne ogroženosti v naravnem okolju je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi:

– kuriti,

– kuriti kresove,

– požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,

– zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, in izvajati ognjemete.

Sneg do 800 metrov nad morjem

LJUBLJANA – Povsod po Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) so zaradi tega ponovno prižgali oranžni alarm, ki je za vso Slovenijo veljal že prejšnji teden. Za petek je bil marsikje napovedan dež, ki pa ga ni bilo ali pa ni prinesel dovolj potrebnih padavin, zato oranžni alarm velja vse do ponedeljka.Preberite še:Danes bo na Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji precej jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija.Nedelja bo sončna z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 3, v alpskih dolinah –5, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 11 do 18 stopinj.V ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala. Zvečer bo na zahodu začelo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodnik.V noči na torek bodo padavine zajele vso državo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. V torek zjutraj bodo padavine oslabele in večinoma ponehale. Hladnejše bo, lahko bo še nastalo nekaj ploh. Veter bo oslabel.Sreda bo deloma sončna in suha. V četrtek in petek pa bo spet bolj oblačno, verjetnost padavin se bo povečala. Ob koncu prihodnjega tedna vremenoslovci spet pričakujejo suho vreme. Vse dni bo po napovedih precej vetrovno. Temperature bodo primerne letnemu času.