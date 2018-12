Velika akcija: po božiču so iskali utopljenca

Potapljači so se pod led spuščali v parih. FOTO: Oste Bakal

Kot že 20 let je radgonska Gapora (Gasilski potapljači Radgone), ki šteje približno 50 potapljačev, tudi ob izteku leta zelo dejavna. Zadnjo sredo leta 2018, na štefanovo ter praznik samostojnosti in enotnosti, so v ribniku v Podgradu pripravili tradicionalni, že 21. potop.Tokrat se je sedem potapljačev v sklopu rednega izobraževanja potapljaške enote podalo pod led, kjer so iskali morebitne utopljence. V temo so se spustili štirje pari, in sicerin, vodjainin še enkrat Marko Šajnovič terin, drugi člani so pomagali na suhem. Voda je imela štiri stopinje Celzija, kljub sončnim žarkom pa je bilo zelo mrzlo tudi zunaj, okoli dve stopinji nad lediščem.Enota za reševanje iz vode in z vode Gapora že 42 let deluje v sklopu PGD Gornja Radgona in ima 15 operativcev, ki posredujejo večkrat na leto, najpogosteje iščejo utopljence. Vodja radgonskih potapljačev Šajnovič nam je zaupal, da veliko pozornost namenjajo pomlajevanju svojih vrst in da imajo potapljači odlično podporo lokalne skupnosti, in brez tega ne bi šlo, ker gre za izjemno drago dejavnost.Reševanje in iskanje utopljencev je predvsem delo specialne enote Podvodne reševalne službe Slovenije (PRS), ki s kolegi iz Murske Sobote skrbi za območje Pomurja. Poleg omenjene enote imajo tudi operativno, vsi skupaj pa sodelujejo pri čiščenju podvodnih terenov, zlasti v reki Muri, a tudi v jezerih, gramoznicah, ribnikih. V Gapori imajo tudi rekreativce, za katere organizirajo posebne rekreativne potope. Tokratne vaje so se udeležili tudi člani poveljstva štaba CZ Gornja Radgona in skupaj so se znova lahko prepričali, da so potapljači dobro pripravljeni.