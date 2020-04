Delo policistov je zelo raznoliko; od skrbi za to, da se državljani držimo zakonov do pomoči vsakemu, ki jo potrebuje. Da pa imajo slovenski policisti veliko srce, so ponovno pokazali tokrat, ko so velenjski policisti rešili račjo družino, ki je zašla na prometno cesto.Policista Jerneja in Matjaž sta ustavila promet, policistka Tina pa je račji družini pomagala, da se je varno vrnila v potok, kjer domujejo.