Vegani in vegetarijanci na nogah, krive so diete v šolah in vrtcih

Pediatrom žugajo: Ukvarjajte se z debelostjo, ne z diskriminacijo

LJUBLJANA – Vegetarijanci in vegani so na nogah zaradi okrožnice razširjenega pediatričnega kolegija o prehrani v vrtcih in šolah. Prepričani so, da je ta neustavna, neetična in nedemokratična. Njihovo odločitev, da šole in vrtci niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, označujejo kot srednjeveško.Šole, vrtci in drugi zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok so pred začetkom šolskega leta prejeli od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport okrožnico, v kateri je zapisano, da naj medicinsko indicirano dieto za otroka predpiše specialist pediater, usmerjen v področje na sekundarni ali terciarni ravni, pri enostavnih stanjih pa lahko dieto predpiše tudi izbrani zdravnik na primarni ravni. Pediatri so v priporočilih med drugim zapisali, da »v zadnjem času zaznavamo problem vse večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene. To ima lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode.«»Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev (bioresonanca, homeopatija itn.), določanja specifičnih IgG, verskih in drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet, kot npr. 'dieta brez konzervansov' in podobno. Medicinsko indicirana dieta mora biti opredeljena v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor,« navajajo v okrožnici, kar je bila, kot kaže, kaplja čez rob za številne veganske in vegetarijanske aktiviste, ki so zaradi tega obrnili na ministrstva z javnim pozivom, katerega prvopodpisana je slovenska znana pevka in borka za pravice živaliV pozivu navajajo, da so se za tako prehranjevanje odločili iz zdravstvenih razlogov, saj so rdeče meso in predelane mesnine potencialno rakotvorne. Pravijo, da ne gre za dieto, temveč za etično in ekološko odločitev. Ob tem izpostavljajo primere iz Kanade, Avstralije in Italije, kjer podpirajo tako prehrano otrok v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pravijo tudi, da so rastlinske beljakovine za državni proračun cenejše kot živalske in da naj se država raje ukvarja z vzroki za debelost, ne pa z diskriminacijo veganov in vegetarijancev.V javnem pozivu, ki so ga objavili na spletni strani Zdravo-Slovenija, so zapisali, da pričakujejo umik okrožnice. Če do tega ne bo prišlo, »bomo o kršenju človekovih pravic, diskriminaciji otrok in zatiranju prehrane, ki podpira sprejete ekološke smernice, katerih podpisnik je tudi Slovenija, obvestili organizacije in medije v tujini«.