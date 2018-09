Večer za Viljema Julijana tudi z gostom presenečenja

Dobrodelni koncert za Viljema Julijana. FOTO: Mediavibre Kreativni Studio

LJUBLJANA – Številni slovenski glasbeniki so stopili skupaj in v Križankah pripravili nepozaben dobrodelni koncert za malega. Na odru se je zvrstila kopica znanih glasbenih imen, na tribunah pa je bilo polno visokih gostov, med njimi predsednik republikeViljem Julijan ima gangliozidozo, redko avtosomno recesivno dedno bolezen. Komaj 22-mesečnemu fantku ni pomoči, sta se pa njegova staršainodločila ustanoviti sklad za druge otroke, ki trpijo za redkimi boleznimi.Sredstva so tako pomagali zbiratiter, ki sta ga spremljala godalni orkesterin vokalna skupinaZa presenečenje večera je z dvema skladbama poskrbel še hrvaški zvezdnikDogodek sta povezovala voditeljain Boštjan Romih in več kot 800 obiskovalcev seznanila z zgodbo Viljema Julijana in stiskami otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin.»Viljem Julijan nas je združil v podpori in sočutju do vseh otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin. Koncert je bil poln doživetij, občutenja, bolečine, radosti, solz in zdelo se je, da se je ustavil čas za to, da smo lahko Viljemu Julijanu in malim borcem poklonili našo ljubezen ter dali vrednost njihovim življenjem,« je zapisal organizator dogodkaKoncert se je zaključil z ganljivim skupnim nastopom glasbenikov, ki so vsi skupaj zapeli pesem Večna ljubezen, ki jo je SoulGreg Artist napisal za sina Viljema Julijana v najtežjih trenutkih njegove borbe za življenje.