Več umetnega snega pomeni dražje smučarske vozovnice

ČRNI VRH, MOZIRJE – Večina slovenskih smučišč obratuje, čeprav je zaradi pomanjkanja naravnega snega in dnevnih visokih temperatur marsikatera proga še zaprta. Po besedah poznavalcev in informacij iz tujine se smučiščem močno zvišujejo stroški obratovanja prav zaradi pomanjkanja naravnega snega in posledično povečevanja proizvodnje umetnega snega. Zato so tudi vozovnice vse dražje. Na avstrijskih in italijanskih smučiščih, denimo, ki so najbolj zanimiva za nas, se je v desetih letih dnevna vozovnica podražila s 30 na 50 evrov. ...