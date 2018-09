Več kot 800 jih je bilo v povorki

FOTO: Oste Bakal Obiskovalcem je pomahala tudi vinska kraljica.

FOTO: Oste Bakal Več kot 800 sodelujočih je bilo. FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal Stare običaje je treba ohranjati.

FOTO: Oste Bakal Povorka je vključevala 16 vozov.

FOTO: Oste Bakal Prikazali so domače običaje in vinogradniška opravila.

FOTO: Oste Bakal Povorka je bila pisana.

FOTO: Oste Bakal Prikazali so, kako so prešali nekoč.

Po izjemno uspešnem Bogračfestu je bila minuli konec tedna v Lendavi druga vrhunska prireditev v sklopu 4. Festivala Vinarium, 39. Lendavska trgatev. Praznik vinogradnikov je postregel s pestrim celodnevnim programom, bogato kulinarično ponudbo ter odličnimi lendavskimi vini.V tradicionalni povorki je sodelovalo več kot 800 nastopajočih, po mestnem jedru se je sprehodilo 58 skupin iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške, ki so predstavile domače običaje in vinogradniška opravila ter privabile več tisoč obiskovalcev.Med udeleženci so bili tudi vitezi vina iz Slovenije in Madžarske, množici obiskovalcev je pomahala ptujska vinska kraljica. Povorka, ki je vključevala 16 vozov, je prikazovala domače običaje in vinogradniška opravila.Obiskovalci so si lahko ogledali, kako so se nekoč pripravljali na trgatev, kakšni so bili stari običaji na vasi, kako je potekalo prešanje in katere pesmi so se ob tem pele. Prikazani so bili tudi mlinarstvo na Muri, luščenje fižola, košnja trave in spravilo sena ter mnogo drugih opravil.Popoldan je bil rezerviran za druženje ob glasbi in kulinarični ponudbi v starem mestnem jedru in pri Ribiškem domu. Manjkala ni niti pestra otroška animacija, najmlajši so se zabavali na Pravljičnem dvorišču pri lendavski knjižnici ter v parku Roža Lendave.V sklopu lendavske trgatve je že drugo leto zapored potekala mednarodna mini likovna kolonija. Prireditev se je nadaljevala pri Ribiškem domu, kjer je goste najprej zabavala glasbena zasedba Romano Glauso. Nato so obiskovalci uživali ob zvokih skupine Skok, ki je z glasbo za vse priložnosti pričarala dobro vzdušje. Sledili so jim Kingstoni, ki so ogreli ozračje in poskrbeli, da kljub slabemu vremenu nikogar ni zeblo.Na dan prireditve so predstavili tudi koncept projekta Lendava – evropska prestolnica kulture 2025 v delu, ki je vezan na ljubiteljsko kulturo. Občina Lendava je že na predvečer Bogračfesta podpisala sodelovanje s Svetom pomurske razvojne regije, Međimursko županijo (Hrvaška) in Zalsko županijo (Madžarska) ter regionalnimi središči Murske Sobote, Čakovca in Zalaegerszega.Verjamejo, da lahko mednarodno sodelovanje le še okrepi njihove odnose. Ljubiteljska kultura je v Lendavi izjemnega pomena za ohranjanje kulturne dediščine, prenašanje izročila in ne nazadnje turistični utrip kraja.Predsednica Zveze kulturnih društev Lendavaje poudarila, kako pomembno je ohranjanje kulturne dediščine; ljudje z njo rastejo, se razvijajo in pišejo skupne, tudi mednarodne zgodbe. »Ljubiteljska kultura je vedno prisotna. Treba je vložiti ogromno truda, da vse to ostane del nas in da vse stare običaje spoznajo tudi mlajše generacije,« je dodala.Lendavski župan mag.je organizatorjem čestital za profesionalno izvedbo 39. Lendavske trgatve. Izrazil je veselje nad številom obiskovalcev, med katerimi je bilo veliko turistov, zato je pomembno, »da bomo razvili res dobro ponudbo kulturnega turizma na tem koncu Slovenije«.