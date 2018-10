Včasih prodajali kočije, danes avtomobile

Nuša Derenda in Rok Terkaj sta prvič na odru združila svoje moči v nenačrtovani glasbeni improvizaciji.

LJUBLJANA – Ko je Avtohiša Malgaj pred 29 leti podpisala pogodbo o zastopanju blagovne znamke Renault, so bili med manjšimi, danes se uvrščajo med tri največje trgovce v Sloveniji. V zadnjih 20 letih so se razvili v pomembnega partnerja skupine Renault Nissan Adriatic, kar se nedvomno odraža v dobri prepoznavnosti podjetja na celotnem področju Slovenije."Po ogledu starih fotografij, ki so pripovedovale razvoj družinske tradicije Malgaj, nam hitro postane jasno, da je bilopodjetništvo položeno v zibelko. Včasih so prodajali kočije, danes avtomobile. Razlike v resnici ni. Tako nekoč kot tudi danes jih je namreč odlikovalo to, da ponujajo najbolj kakovosten servis," je župan Mestne občine Ljubljanapovedal na praznovanju 20-letnice delovanja Avtohiše Malgaj v Ljubljani.Direktor Andrej Malgaj je priznal, da je ganjen, ko se spomni njihovih začetkov, ko so iz manjšega kraja vstopili na ljubljansko tržišče, kjer je bila konkurenca že dobro razvita. "Skozi leta truda in vztrajnosti smo osvojili recept, kako lahko na trgu ne le zasedemo svoj prostor, ampak ga tudi vztrajno širimo. Od začetka se zavedamo, da je ključna skrb za stranke njihovo zadovoljstvo," je še dodal Malgaj, ki se je na praznovanju okrogle obletnice razveselil tudi nastopov raperjain, ki sta prvič stala skupaj na odru in poskrbela za nenačrtovano in enkratno glasbeno improvizacijo.