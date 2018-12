Vasle bo peti guverner Banke Slovenije

LJUBLJANA – Državni zbor je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 28 proti za guvernerja Banke Slovenije imenoval Boštjana Vasleta. Vasle bo postal peti guverner slovenske centralne banke, na položaju bo nasledil Boštjana Jazbeca, ki je konec aprila odšel na drugo delovno mesto.



Jazbec je mandat predčasno zaključil spomladi, ko je odšel na vodstveno funkcijo v enotni odbor za reševanje v okviru bančne unije. Vodenje centralne banke je začasno prevzel viceguverner Primož Dolenc.



Na prvi razpis predsednika republike Boruta Pahorja za guvernerja centralne banke, s katerim je zaradi predčasnih državnozborskih volitev nekoliko počakal, se je prijavilo pet kandidatov, a nihče od njih, niti od drugih mogočih kandidatov, v državnem zboru uradno ni užival zadostne podpore. Državni zbor je Pahorjev prvi predlog, da bi za guvernerja imenoval Dolenca, zavrnil, Pahor pa se je nato odločil za nov razpis.



Poleg Vasleta so se na ponovljeni razpis za guvernerja Banke Slovenije prijavili še štirje kandidati, in sicer Jože Damijan, Igor Masten, Tomaž Toplak in Eva Lorenčič.



Predsednik Pahor se je po temeljitem premisleku, več pogovorih in posvetovanjih s poslanskimi skupinami odločil, da državnemu zboru v izvolitev predlaga Vasleta. Pri tem je, kot je pojasnila Nataša Kovač iz predsednikovega urada, v največji mogoči meri upošteval tudi želje in pričakovanja poslancev.



Vasle je dolgoletni direktor Umarja in je, kot je spomnila Kovačeva, sodeloval pri vseh ključnih ekonomskih izzivih v zadnjih 15 letih v Sloveniji. Koordiniral in izpeljal je nekaj ključnih projektov s področja razvojnih politik, znaten del svojega časa pa je namenil analizi ekonomskih tveganj. Sodeloval je z vsemi ključnimi organi v Sloveniji in mednarodnimi institucijami, s katerimi se sicer srečuje Banka Slovenije, in je dobro seznanjen s pomembnimi deli mednarodnih aktivnosti centralne banke.



Slovenija bo tako po Francu Arharju, Mitji Gaspariju, Marku Kranjcu in Boštjanu Jazbecu dobila petega guvernerja Banke Slovenije.