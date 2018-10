Vasilij Žbogar in pokrovitelj Kempinski Palace Portorož vabita na Barcolano

Kot se za največji in najprestižnejši jadralski dogodek spodobi, bodo gledalci lahko regato Go to Barcolana from Slovenia spremljali skupaj z najuspešnejšim slovenskim jadralcem Vasilijem Žbogarjem FOTO: Pavlina Soukupova; Vasilij Žbogar Facebook

S tem, da imamo Slovenci res radi jadranje, se strinjam tudi direktor za marketing in prodajo Kempinski Palace Portorož Tomislav Hrala. »Odločitev, da postanemo partnerji regate Go to Barcolana from Slovenia je bila lahka. V prvi polovici oktobra tukajšnji prebivalci dihajo za Barcolano in mi želimo dihati z njimi, krepiti odnos in vzpostaviti dolgoročno sodelovanje ter skupaj razvijati turistične dejavnosti v Portorožu in na slovenski obali,« razloge za pokroviteljstvo pojasni Hrala. Nikola Avram, direktor hotelske divizije v MK Group

FOTO: MK Group

Tomislav Hrala, direktor prodaje in marketinga v hotelu Kempinski Palace Portorož FOTO: Kempinski Palace Portorož

MK Group je letos junija v svojem savudrijskem letovišču Kempinski hotel Adriatic odprl najbolj luksuzno plažo v regiji FOTO: MK Group

Gledalci regat Barcolana in reli regata Go to Barcolana from Slovenia bodo tudi letos lahko užival v prečudovitih razgledih na morje jadrnic domačih in tujih jadralnih posadk FOTO: Barcolana Arhiv

Leta 2017 je regato začela 2.101 jadrnica, s tem pa so organizatorji postavili tudi svetovni rekord FOTO: Barcolana Arhiv

© BARCOLANA/STUDIO BORLENGHI Slovenski jadralci se bodo na reli regati Go to Barcolana from Slovenia letos prvič pognali iz Portoroža FOTO: Barcolana Arhiv

Zagotovo regata Go to Barcolana from Slovenia predstavlja odličen uvod v največjo regato na svetu, ki vsako leto pritegne več obiskovalcev, lani okoli 300.000. Regata Go to Barcolana poteka letos že petič, a se bodo jadralci vendarle prvič odpravili na pot iz Portoroža.»Veseli me, da slovenska regata Go to Barcolana dobiva na veljavi in postaja vse bolj prepoznana ne samo na slovenski, temveč tudi mednarodni jadralni sceni. Ko je me glavni pokrovitelj, Kempinski Palace Portorož povabil k sodelovanju kot ambasadorja regate, nisem niti pomislil, da vabila ne bi sprejel. Barcolana namreč ni navadna regata, je sinonim za največji jadralski spektakel v Sredozemskem morju. Vsem svetujem da si vzamejo drugi vikend v oktobru čas in gredo v soboto najprej v Portorož pozdraviti slovenske jadralce na regati Go to Barcolana from Slovenia by Kempinski, naslednji dan pa za njih stiskajo pesti na Barcolani. Nobenemu ne bo žal,« slovenske ljubitelje jadranja vabi ambasador regate Go to Barcolana olimpijec Vasilij Žbogar.Sodelovanje z lokalno skupnostjo in podpora športu in turizmu ni pomembna samo portoroškemu hotelu, temveč tudi njihovim lastnikom, skupini MK Group. Direktor hotelske divizije MK Group Nikola Avram pravi, da ni prvič, da destinacija, v katero vlagajo, postaja sinonim uspešnega turizma, kajti njihov cilj ni zgolj ustvariti uspešen hotel, pač pa tudi uspešno destinacijo kot celoto. »Kot ena vodilnih hotelskih družb v regiji prav zato želimo aktivno prispevati k razvoju slovenskega turizma in razviti Portorož v eno najprestižnejših turističnih letovišč na Jadranu.«V turistično divizijo MK Group vlaga že deset let. Njihov portfelj vsebuje 15 hotelov v petih hotelskih skupinah, ki vključujejo že omenjena Kempinski Palace Portorož, Kempinski Hotel Adriatic v Savudriji, MK Mountain Resort na Kopaoniku, Sheraton v Novem Sadu, poleg tega pa so še manjšinski lastniki v hotelski verigi Budvanske Rivijere v Črni Gori.Kempinski Palace Portorož kot pet zvezdični Superior hotel, ki so ga odprli leta 2008, pooseblja edinstveno kombinacijo tradicionalnega in modernega dizajna. Hotel se ponaša z 181 vrhunskimi sobami in apartmaji, 1500 kvadratnimi metri Spa centra, šestimi konferenčnimi sobami z dnevno svetlobo, unikatno Kristalno dvorano in zasebnim parkom. Prav tako svojim gostom ponuja dve a la carte restavraciji, Sophia in Fleur de Sel, z inovativnim konceptom hrane in pijače. Hotel je del hotelske družbe Kempinski, ki je najstarejša luksuzna evropska veriga, z več kot 120-letno tradicijo storitvene odličnosti.