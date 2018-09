Kako je v vašem kraju? Sporočite nam in pošljite fotografije ali video.

IDRIJA – Veter podira drevesa, odkriva strehe, padavine so se okrepile. Napovedi vremenoslovcev se tako uresničujejo . Ob 13.22 je v Spodnji Kanomlji, občina Idrija, močan veter odkril del strehe industrijskega podjetja. Posredovali so gasilci PGD Spodnja Idrija, ki so del odkrite strehe obtežili in začasno prekrili s PVC folijo, so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje.Ob 13.24 se je v bližini Kambreškega, občina Kanal, zaradi močnega vetra podrlo drevo, ki so ga odstranili gasilci PGD Kanal, uro kasneje je močan veter na Mostu na Soči, občina Tolmin, podrl drevo, ki je zaprlo lokalno cesto. Posredovali so gasilci PGD Most na Soči, ki so podrto drevo razžagali in odstranili.Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, sporoča Dars.