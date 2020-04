Valvasor na seznamu knjižnih draguljev

Izrez z naslovnice knjige

Janez Vajkard Valvasor

Knjiga z naslovom Z Valvasorjem za mizo – Prehranska kultura na Kranjskem v 2. polovici 17. stoletja prof. dr.v angleškem prevodu, ki je izšla pri založbi Hart, je decembra 2019 že osvojila nagrado Winner Gourmand Cookbook Awards v kategoriji Local. Januarja 2020 pa je bila izbrana še med najboljše tri v svoji kategoriji in pridobila nagrado Best in the World. Prestižni naslov bi bil podeljen na 25. slavnostni obletnici te nagrade maja 2020 na Kitajskem.Prvič od ustanovitve je bil seznam najboljših objavljen pred podelitvijo nagrad. S tem so organizatorji želeli vnesti nekaj pozitivne energije v negotovi čas in zmagovalce počastiti na njihovih domovih. Glavni cilj je, kot pravijo, po najboljših močeh pomagati tistim, ki kuhajo z besedami. Tako se je na seznamu draguljev, ki podajajo svetovni pregled nad prehrambno kulturo, znašla tudi knjiga Z Valvasorjem za mizo – Prehranska kultura na Kranjskem v 2. polovici 17. stoletja prof. dr. Janeza Bogataja.Knjiga s povzetkom v angleškem jeziku je izšla lani, v letu 330. obletnice od izida znamenite Slave vojvodine Kranjske (1689.) polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, in povzema prehransko kulturo iz ene od za Slovence najpomembnejših knjig ter ene najpomembnejših stvaritev, ki so nastale na našem ozemlju na splošno. Valvasor je v Slavi med drugim pisal o prehranski kulturi na Kranjskem v svojem času. Prof. dr. Janez Bogataj je zapisano na to temo izvzel in zbral v pričujoči knjigi.Knjigo uvede poglavje o Valvasorju ter njegovi Slavi vojvodine Kranjske, sledi poglavje o prehranski kulturi Evrope v 17. stoletju, s čimer je želel avtor pokazati vpetost Kranjske v širše evropske tokove. Kot zanimivost je poudaril, da je bilo v 17. stoletju kuharsko znanje še vedno del medicine, da je kuharija šele v 18. stoletju postala umetnostna kategorija in da se je šele pozneje osamosvojila.Nagrade so prvič podelili leta 1995 na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Ustanovitelj nagrade Edouard Cointreau, ki spada v peto generacijo znamenite francoske družine Cointreau, je ena od najvidnejših mednarodno priznanih osebnosti v založništvu na področju kulinarike. Zgodovina nagrad Gourmand World Cookbook Awards je vzporedna z zgodovino izdajanja kulinaričnih knjig v zadnjih 20 letih po svetu.Prestižne nagrade pomenijo mednarodno prepoznavo najboljših kulinaričnih knjig, objavljenih po vsem svetu.Vsako leto tako počastijo najboljše knjige o hrani in vinu, tako v tiskani kot digitalni obliki, pa tudi televizijske oddaje o kulinariki. Namen je spodbujati izvrstno kulinariko vseh narodov ter ozaveščanje o dobri, raznoliki in zdravi prehrani ter pijači po vsem svetu. Zato jo imenujejo tudi oskar kulinaričnih knjig. Podeljevanje prestižnih nagrad je velika slovesnost, ki vsako leto poteka na posebnih gastronomskih lokacijah. Ob tej priložnosti se srečujejo pomembne osebnosti v svetu hrane in knjig, saj na podelitvi sodeluje na stotine založnikov, avtorjev, kuharjev in novinarjev. Nagrade so edinstvena priložnost za negovanje podobe kulture hrane v državi in da se pokaže svetu njenega duha.»Naš cilj je pridobiti ugled tega založniškega sektorja in pomagati avtorjem in njihovim knjigam, da stopijo na nove trge,« je dejal Edouard Cointreau, ustanovitelj nagrade.