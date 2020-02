Valentinova voščila naših bralcev: Mojemu Čufteku ... 

FOTO: Guliver/Getty Images

Draga Tanja. Za valentinovo, dan zaljubljenih, želim tebi, ženski mojega življenja, veliko zdravja in osebne sreče ter da sva skupaj večno. V dobrem in slabem. Pošiljam pa ti neskončno veliko poljubov do neba in nazaj. Tvoj štajerski Janez Ž.Zame je valentinovo dan kot vsak dan. Če gre dež ali sije sonce, midva z možem Dragom se ljubiva vsak dan. Žena DanicaLjuba žena Danica. Če imaš koga rad ali ga ljubiš, moraš imeti valentinovo vsak dan. Tvoj mož DragoMoji dragi Milenci pošiljam en poljub in ji želim vse lepo. MarčaDear Mick. Only special people are born on the day the world celebrates love. Happy Valentine's Birthday to you! Your Slovenian friends. N & ADragi Nate. Edino, kar res obožujem, si ti. Le zate mi v srcu ljubezen gori! Tvoja sexyMami, ti si moj Valentin. Hvala ti za vse. Rada te imam, tvoja ljuba hči. ADraga Wuwi. Rada te imam do neba in nazaj. Tvoja prijateljicaTjaša, četudi te zdaj že močno ljubim, na Valentinovo ti obljubim, ljubezen moja bo večna in kadar te teža dneva premaga, vedi, da si moja draga. Vedno bom tvoja opora in čuvaj tvojega srca dvora.Dragi Bojan. Če bi me danes zjutraj veter vprašal, kaj si najbolj želim, bi ga prosila le eno, naj te zame poišče, te nežno objame in te za vedno ponese v moj objem. Bojan, hvala ti za vse, za vedno tvoja Darinka.Miroslav, naj ti bo ljubezen kot dobropis, unovčiš ga na dan, ko prispeš v časopis! Valentinovo te preseneča s svojimi čari, zato uživaj v pici Tanka Jahari! MajaAna in Lion, mnogo ljudi v vrsti stoji. Menda tam nekdo srečo deli. Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo. A zraven jaz ne grem, ker nekaj dobro vem. Srečo že imam, vse odkar te poznam. Lepo valentinovo vama želi Toni.Andrej, lep valentinov dan. Dobiva se pri meni doma z rožicami in še kaj. JelkaEdita. Eno srce zate živi, eno srce zate trpi, eno srce na svetu je, ki resnično ljubi te! ZemirLep valentinov dan, Jan, Žan. Rada vas imam. Prav tako Andrejo, Petra in Lolo. BabiKo v jasni zvezdni noči barka zlata se v peneče vale vzpne, lahen vetrič rahlo boža nje bleščeče jambore, morska vila z nežno melodijo jo zaziblje prek morja, kjer zdaj tebi, dragi Roman, slavospev ljubezni zaigra. Za vso toplino, upanje, dobroto in zahvalo, za vse trenutke sreče, ki mi tvoje je srce jih dalo, za vse molitve, ki so serafi ponesli jih do Stvarnika vesolja širnega, zdaj ti večno pojem hvalo, jaz, tvoja Brigita, tvoja zlata barčica. Ženi Mojci in hčeri Ani pošiljam mnogo poljubov. Zelo močno vaju ljubim. Oče in mož MetodLjubemu mojemu Frenku iskrene čestitke ob današnjem prazniku Valentinu. Želim mu zdravja, sreče, ljubezni, da bi bila še naprej tako složna. Pošiljam mu veliko poljubčkov. Vedno tvoja Ani.Dragi moj možek Marko. Jutra brez tvoje kavice in dnevi brez tebe ne bi bili tako lepi, kot so. Hvala ti za vse in hvala, ker si z menoj. Rada te imam, in ti to veš, tvoja ženka Maja.Draga Joži. Kako vesel sem, da si, da si z menoj, da me razumeš, da me osrečuješ. Rad te imam. Hvala ti za vse in še več. LeopoldZa Damirja Š. Na svetu ljubim dve stvari, sebe in življenje. Življenje, ker mi je dalo tebe, hvala ti, dragi sin, ker si ob meni in moji bolezni vedno tukaj, ko te potrebujem. Tvoja mami AnaVsem, prav vsem želim veliko zdravja, sreče, zadovoljstva, ljubezni, to je temelj sreče. Želi vam in vas pozdravlja vaša Pužika iz Hrastja.Moja Liljana. Ljubi te tvoj Tomaž. J.T.LGalič Ivan, vse najboljše za rojstni dan, ki ga praznuješ. Želim ti veliko zdravja in obenem valentinovo ljubezen. Čestita tašča.Sosedu Vitalu za 50 let, abrahama, želim veliko zdravja, ljubezni. Obenem še za valentinovo čestita soseda.Tanja, hvala ti za vsak dan, ki ga lahko preživim s tabo. Hvala ti za ljubezen, ki mi jo daješ. Ljubim te, tvoj Livijo.Draga Adrijana. Ljubim te in rad te imam, zato srečo imam, odkar te poznam. Naj bo ljubezen in sreča večna kakor na današnji Valentinov dan. Tako naj bo prav vsak naslednji dan. Veselo valentinovo, tvoj Brane.Branki Mihičinac iz Dolenje vasi pri Ribnici želim veliko zdravja, sreče, ljubezni in veselja z vnukoma ter vnukico in seveda z mano. JaneDragi moj srček Franc. Če kaj storim, storim zate. Če na koga mislim, mislim nate. Če si kaj želim, si želim tebe, dragi Franc. Ker na svetu ljubim samo tebe. Dragi moj Franc, hvala za tvoje strastne poljube in objeme ter ljubezen. Ljubim te. Pošiljam ti mnogo, mnogo vročih valentinovih srčkov. Bodi srečen in nasmejan še mnogo let, ljubezen naj živi in traja. Tvoja zvesta in nagajiva Ančica.Mile, ljubezen se ne kupi, tudi ne proda. Ljubezen je tista, ki pride iz srca. Samo tvoja Darja.Ljubim te, Gumbek moj.Boštjan. Ljubiti nekoga je kot obljubiti in to tudi storiti. Vedeti moraš le koga in zakaj, enkrat pa tudi za vekomaj. Srečna sem, zadovoljna sem, ljubljena sem. Zakaj? Ker sem s teboj. Tvoja Nataša.Malči, vse najlepše ob prazniku valentinovega. Tvoj Valentin.Ljubiti ne pomeni gledati drug drugega, ampak skupaj gledati v isto smer. Ljubezen se ne kupi, tudi ne proda. Ljubezen je tista, ki pride iz srca. Lepo valentinovo želim mojim trem najdražjim, Janezu, Nejcu in Niku. DarjaSuzana, rad te imam. Večno tvoj Aleš.Dragi vnukinji Zdešar Klemenčič Valentini, ki živi v Selu pri Moravčah, za dvojni praznik, god in rojstni dan, želim vse najboljše. Babica Francka iz Maribora. In tudi njeno sestro Anjo lepo pozdravljam.Metulj ima krila, da svobodno leti. Ti mi daješ krila, da ljubezen najina lebdi. Lebdi brez skrbi in za vedno v najinih srcih živi. Jernej, ljubim te. BarbaraMoji ljubljeni mami Zdenki Novak s Svetega vrha pri Mokronogu želim veselo valentinovo in da bi se razumeli še tako naprej kot do sedaj. Hčerka Simona z družino iz Mokronoga.Bec Marija, vse najlepše za Valentina. Mož LojzeVerončica, odkar sem te spoznal, mi je lepo živeti, ker vem, da me ima nekdo resnično rad. Dan brez tebe je kot dan brez sonca. Odkar sva skupaj, nama sonce sije vsak dan. DušanNajboljši 6-članski družini Groznik iz Cerkovnika, Šmartno pri Litiji, pošiljata 1000 lepih želja na valentinovo soseda Jože in Slavka.Mojemu Čufteku: najina je bila tista noč, ko prijel si me za pas. Čutila sem tvojo moč, prehitro minil je čas. Bilo mi je lepo, ko si objel me, ni mi žal za to, čeprav morda ne bi smel, nežno šepetal si mi, vabil k sebi me, nisem imela moči, da bi branila se. Strastno me poljubljal si, bilo mi je všeč, vem, rekel bi: Ne upiraj se mi več. Tvoja žlehtnobaMarjetka, hvala ker si ob meni ti. BiliNaši dragi dobri prijateljici Jadranki Potučin iz Hrastnika vse lepo ob prazniku zaljubljenih. Dosti ljubezni, spoštovanja, lepih trenutkov v ljubezni s Krisitjanom želijo prijatelji iz Filovcev, Prekmurje.Tjaša, oprosti, kriv sem za vse. Žal mi je. Za zmeraj tvoj Mitja.Gorazd Per. Ljubim te, ljubezen moja, skozi čas, skozi leta in v njih ujete spomine najinega življenja. Katja B.Dragi miško. Za vsak tvoj objem 100.krat hvala. Tvoja MaruškaValentina, za tvoj god vse naj naj. Naj se ti izpolnijo želje in uresničijo pričakovanja. Enako želim Matjažu. Maj Lukeju pa dosti poljubčkov. Mama Jelka.Iskrene čestitke za valentinovo prijateljici Mileni in njenemu možu Zdenku iz Kopra želi prijateljica Jelka.Dragi Dušan. Čeprav je minilo že več kot četrt stoletja, te imam še vedno rada tako kot prvi dan. Vse najlepše ti želita Jožica in Lajka.Dragi ženi Slavici Dervarič želim vse najboljše za valentinovo, dosti zdravja in ljubezni. Mož Drago.Cvetka Rivo, valentinovo praznuj celo leto. Tvoj prijatelj Roman.Vera, ljubim te. Z.Tunček, rad te imam. GregaMoji dragi Palmici želim veliko sončnih dni in romantičnih noči. Tvoj KokosekMojemu Škratku. Da bi bil vedno vesel in zaljubljen, ti želi tvoja Sneguljčica.Veliko lepih trenutkov želim tebi, Ana. Obenem veliko uspeha tudi tvoji mami. JocMoji 4-peresni deteljici Brankotu, Željkotu, Beti in Sandiju za valentinovo pošiljam velik koš poljubčkov in jim sporočam, rada vas imam, moji srčki. MamiDružini Lavrenčič, Damjanci, Saškotu in Oskarju iz Morskega lepo valentinovo, da bi se vedno radi imeli. Milenka in ToneLjubi Tonček. Rada te imam, tvoja Milenka.Draga babi Valentina. Za tvoj god ti želim veliko zdravja. Tvoj vnuček Miha, ki ti pošilja tisoč poljubčkov. Da me boš še tako rada imela kot do zdaj. Isto ti želita Mimi in babi.Majda, naj domače morje bo mirno in kristalno čisto. Naj te pota življenja peljeta tvojim ciljem naporti. Pazi na čeri in ovire. Čar tujine naj te ne zapelje. Ostani tam, kjer si, in to je tvoj dom. To ti želimo mi vsi, ki te imamo radi. OčmariMarinka. Naj Valentinov piš celo leto brni. Naj tvojo dušo in srce hladi. Hvala ti za vso skrb in pomoč. Pri premagovanju življenjskih poti. JožeCvetko, oskrbovanec Deos Notranje Gorice. Naj pomlad, ki prežene skrbi, in valentinov duh da moči za premagovanje tegob. Vsi, ki te imajo radi.Ema in Silvo. Naj pomlad še naprej v prihodnost usmerja vajino pozitivno skupno potovanje. Bratje in sestreLjubici Osredkar. Naj še naprej bo dano ti veliko zdravja in ljubezni ter moči, da zmoreš vse, kar pozlati. To velja tudi za moža Lojza.Metka in Vlado. Naj valentinov duh pohiti, da njuno pot pozlati.Darko in Štefka. Naj še dolgo ostaneta taka, kot sta. In z nami modrujeta.Ida. Vsi okoli tebe imamo te radi. Eni tako, drugi drugače. Ostani med nami taka, kot si. To je želja vseh nas, ki ti krajšamo čas. Naj valentinov duh obstane čez celo leto.Dragi Jože. Imam te rada, te spoštujem, te objamem, te poljubim ter stisnem k sebi. Z vso ljubeznijo, ki naj traja vse življenje. Tvoja MarinkaVsem, ki ustvarjate in čarate Slovenske novice, naj Valentinov ključ čez leto ne polomi se. JožeDoktor Marjeta D. in sestra Ines iz ZD Šiška. Ko vse drugo zataji, mi dajeta moč za potovanje v življenjskem ciklusu. Hvala vama, naj dobrota vedno spremlja vajina pota. JožePoročena sva že 60 let. Želim, da bi še naprej živela skupaj, Jože, Dolga vas.Simoni pošiljam 50 poljubčkov, mož Jože.Za vedno želim si ob tebi ostati in svoje srce darovati, le tebi, Vesna, ker te ljubim. Mož JaniČez celo leto za naju naj valentinovo bo, ker jaz ljubim te zelo. Viktoriji od IzijaVnuku Valentinu z ljubeznijo, dedek in babica iz Kotelj.Našemu Samotu iz Kotelj za dan ljubezni. Dedek in babicaŽanu in mamici iz Ljubljane lep dan ljubezni želita babica in dedek.Mojim vnukom Galu in Žanu veliko uspeha v šol, Anji pa v vrtcu. Babica NevenkaDragi moj Jože. Hvala, da si del mojega življenja. Bodi dober še naprej. Tvoja DaniMaca moja, ti si moj sonček. Ljubim te. DragoVsem zaposlenim na OI, predvsem pa ekipi dr. Simone Borštnar, vse lepo in veliko sreče, veselja, da se jim vrne vse, kar dajejo dnevno svojim pacientom. Z ljubeznijo se začne in konča tudi pri bolezni. Hvala, pacientka Margareta J.Moji najdražji: mož Tone, sinova Marko in Matic, bodite srečni in obdarjeni z ljubeznijo. Tudi štirje vnuki in dve pravnučki ste moji zlati sončki. Ko mi je hudo, me vaša toplina ogreje in ohrabri. Hvala vam za tople besede in objeme, vaša mama Greta.Draga moja prijateljica Nuša Burja, rad te imam in hvaležen sem za vsak preživeti trenutek s teboj. Tvoja duša dvojčica.Prelepa je pomlad, jesen, pa tudi mrzle zime, zato prijateljstvo med nami nikoli naj ne mine. Lep pozdrav iz Šentjakoba pri Ljubljani, Popaj.Dragi Cvetki želim veliko sreče, zdravja in ljubezni, mož MarijanDragi dedi Tine, vse najboljše za tvoj god, naj čestitka naša polepša ti dan. Da z nami slavil bi še mnogo let in vedno bil v veselje odet. Tvoji vnučki Enej, Lan, Neli in Neža.Dragi Florjan, si kot sonček, ki je posijal v moje življenje. Hvala ti, ker me ljubiš, tudi jaz te bom večno ljubila, tvoja Vojka.Draga Valerija, pred trinajstimi leti si vkorakala v moje življenje, s seboj pripeljala krasno hčerko, rodila mi čudovitega sina. Hvala za vse, rad te imam, Dušan.Srečko, naj zunaj pada sneg ali burja brije, ko sem s teboj, mi v srcu vedno je lepo in sonce sije. Ljubim te, tvoja Polžika.Vnukinji Nini Kulič in njenemu Klemnu dan zaljubljenih želi vse najlepše babi Boža.Mojemu dragemu Stanislavu, mojemu srčku, biti tvoja je lepo, še lepše mi je, ko me objameš, tvoji objemi so zame nebesa, srce moje poskoči, ko tvoj poljub k meni skoči. Želim ti, dragi moj Stanislav, mnogo mnogo zdravja, veselja, smeha in mnogo ljubečih trenutkov. Vedno te bom ljubila, samo tvoja zvesta Ane iz Kidričevega.Dragi Stanislav, tvoj objem je poln ljubezni, zaupanja in strasti, zato si želim v tvojem objemu še ostati veliko svojih dni, najina ljubezen naj večno živi. Pošiljam ti ta dan mnogo lepih želja, zdravja, srčkov in poljubčkov, samo tvoja Ane.Dragi moji Darja, Maša in Žiga, imam vas zelo rad, zato vam želim polno ljubezni in sreče, vaš Robert.Kdor je ljubil, ni pozabil, kdor je ljubil in pozabil, ta pač nikdar ljubil ni. Poln koš poljubčkov vnukom, pravnukom. Dedi, pradedi Vlado in babica, prababica Jožica iz Mozirja.Za Jerneja. Ljubezen je pojem, ki rada boli. Če jo s srcem neguješ, omamno diši. Daj. da moja roka boža tvojo in da z roko v roki preživiva lep valentinov dan z vsem srcem, da bo sončen, poln ljubezni in nasmejan. Ljubim te, Barbara.Dobri prijateljici Sonji iz Lucije v zahvalo: ko greš bilokamo, bilokud, naj te sreča prati svud. Iskrene želje, Vili iz Lucije.Draga Petra, rodila si sina in Alenu največjo željo izpolnila. Naj bo vaš prvi Valentinov dan s tremi srci v triperesno deteljico dan in s polno ljubezni obsijan. Lep Valentinov dan vam želijo kum Jernej, Maks in Barbara.Srček Franc, hvala za pomoč, trud, skrb, da me ne puščaš samo in mi pomagaš. Ne odpoveduj se skriti ljubezni, pomagaj tudi svojemu srčku, srčica Ančica.Za Braneta. Valentin je prišel, misel nate mi je dal, da prijatelja pozdravi, v srcu me preplavi, želim ti iz srca, da ljubezen te obda, da nikoli ne mine in da ti pusti lepe spomine, Adrijana.Tomaž, vse najboljše za rojstni dan, tvoja Lili.Hčerkama Petri z družino in Mojci z Radovanom želim vse lepo ob valentinovem, mama.Mamici Bojani želim vse lepo za valentinovo in da bi me še naprej tako rada imela, sin Gal.Dragi ženi Dragici želim ob valentinovem vse najboljše, največ zdravja in veselja. Naj bo najina ljubezen še naprej močna, tvoj Pavle.Ob današnjem prazniku, preljuba Tjaša, se ti za vse najine lepe trenutke, ki sva jih preživela v vseh teh letih, v intimnih trenutkih, iz srca zahvaljujem. Poljub, Janez.Svoji ženi Davorini za valentinovo želim, da bi še naprej ostala tako ljubeča kot dosedanjih 63 let, Marjan.Ženi Milici za najino dolgo prehojeno pot in ob bližnji obletnici vse naj naj, Janez.Najinim vnukom Maji, Tii, Lei, Taju in Maju želiva srečno, razigrano otroštvo, veliko zdravja in veselja, v šoli pa mnogo uspeha, dedi Lojze in babi Vida.Draga spremljevalka Marta, za valentinovo ti pošiljam velik objem, tisoč poljubčkov in velik hvala za tvojo ljubezen in pomoč, Sandi in moja družina.Dragi prijatelj Jaka Juvan, za valentinovo ti pošiljamo veliko srčkov in ljubezni, ob bližnji 18-ki pa ti želimo sreče, veselja in vse naj naj. Enako tvoji družini. Družina FrancJožici Slaček Kos, Kremberk 5 a, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah, največ poljubčkov in vse naj naj, Ivan Kos.Moji Polžiki pošiljam poln koš poljubčkov. Ti si samo moja, tvoj Srečko.Draga Suzana, ki sliši na ime Šefi! Lj te in rtm. Tvoj mucek lino fino pa cmoklja za Valentinčka. Tvoj Andrej Andro.Astrid in Nik, čeprav sta daleč stran, vaju rad imam. Ati FrancTea, Milena, Ksenija, Erna + Franc, Valentina + Erik & Teo: Valentin je prišel, misel na Vas nam je dal, da prijatelje pozdravi, v srcu nas preplavi. Želimo Vam iz srca, da ljubezen Vas obda, da nikoli ne mine in da Vam pusti le lepe spomine! Družina StanekBenjamin, Karin, Sonja, Eva! Ljubezen je kot ptica, kot angel je z neba, ljubezen je kot čudež, kot želja brez meja. Rada Vas imava, Franc in Betka.Franc! Mnogo ljudi v vrsti stoji. Menda tam nekdo srečo deli. Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo. A zraven jaz ne grem, ker nekaj dobro vem: srečo že imam, vse odkar te poznam. Ljubim te. BetkaDraga Mihelca, naše sonce, ki vedno polno sije. 55 poljubčkov od Bojana.Nežika, vse najlepše ob valentinovem in veliko poljubčkov, ljubim te. Tvoj BoziLjuba Tina, v življenju le sreče s teboj si želim in prosim nebo, da te ne izgubim. Tvoj Damjan in OryDragi Maks! Hvala, ker nam izpopolnjuješ življenja! Radi te imamo! Tvoja Damijana & Erik & PatrikJožici koš poljubčkov od Damjana in Flokija.Igor S, ljubezen mojega življenja. Popušt. Darja S.Dragi Peter! Riba ima rada vodo, medved med, jaz pa tebe bolj kot sladoled! Tvoja Darja!Draga mami Lenčka! Skupaj s tvojim vnukom Nejcem ti pošiljava neskončno število poljubčkov in petk. Zahvaljujeva se ti za ljubezen, skrb in pozornost. Želiva, da bi te Valentinčki spremljali tako kot danes še vse naslednje dni! Tvoja junaka, Božo in Nejc!Robert P. Dragi ati, za rojstni dan ti želim: ocean sreče, jezero ljubezni, potok uspehov, vrečo denarja in niti ene kapljice trpljenja, najdi Valentinko svojega življenja! Tvoj sin Benjamin.Betka! V našem življenju je tako kot na slikarjevi paleti barva, ki daje smisel tako življenju kot umetnosti. Ta barva je ljubezen. Ljubim te, srček! FrancDraga mamica in žena Irena Ž. Želimo ti vse lepo in radi te imamo. Tvoja Julija, Aljaž, D&G in moja malenkost.Srečna sem. Zadovoljna sem. Ljubljena sem. Zakaj? Ker sem s teboj, Dario moj.Jožetu Gradišku pošilja žena Slavka toliko poljubčkov, kolikor je že naredil kilometrov okrog sveta. Želim ti veliko veliko zdravja.Ne bom egoist, da bom zaželel Valentina samo damam, ampak ga želim vsem zaljubljenim, samskim fantom, očetom, puncam in mamam. Naj ne bo le Valentin v Vas enkrat na leto, naj bo Amor ljubezni, spoštljivost in iskrenost skozi vse leto, spoštujte, ljubite, povežite se z medsebojno globino in spoznali boste ljubezni vsebino. Želim Vam toplo in iskreno Valentinovo naj bo v Vas tisto: Ti si ko nisi in ko nisi, si ti #AlenV.Dragi Bojan! Za valentinovo nama želim, da sva srečna in zdrava še naprej in da se ljubiva brez mej kot doslej. Hvala za tvojo ljubezen in spoštovanje. Tvoja JožiVedno te bom ljubil, med plesom, petjem, branjem, delom, načrtovanjem, prepiranjem. Ljubil te bom, ko boš siten in utrujen, pogumen in prestrašen, radosten, plah in zmagovalen. Ljubil te bom v vsakem vremenu in vsem spremembam navkljub. Ljubim te, moj Franci. Tvoj JureMoji mami Bredi želim srečno valentinovo in veliko srečnih, zdravih dni. Hčerka LiliDamjan, ti si moja najboljša izbira. JožicaDragi moj Pauli. Dvigniti nekoga tja, kjer je nekoč bil, je skoraj nemogoče. Tebi je to uspelo. Vrniti me v življenje in ponovno ljubiti. Hvala za čas in vse, kar narediš za nas. Tvoji žena Barbara, hčerka Martina in cartek JakobBlaž! Letos sva že sedem let srečno skupaj. Naj bo to pravljično leto! Rtm, MonikaDragi mož Gregor ter hčerki Glorija in Atena! Sem najbolj ponosna žena in mamica na svetu, ker je moje poslanstvo na zemlji biti del vas in imeti čudovito družino, kot ste vi trije. Rada vas imam. Rada imam tudi vse naše živali. Žena in mamica Sneža.Za mojega najljubšega poštarja Alija! Ljubezen najina že nekaj časa živi, nesmrtnost naj ji Valentin podari. Tvoj CofekDragi moj moj moj Stane. Ob tebi sem kot rožica toliko lepih let ... Ki svoj cvet odpre v jutro in dan, takrat, ko nanjo posije sonce, in moje sonce si ti. Prelepo je ob tebi, pomeniš mi vse na tem svetu. Tvoja cartljivka InčiDragi Anton Bojan, veselo valentinovo ti želijo tvoji Dane, Vasilij in Radojka.Irena, ti si moj sonček!!! Tvoj RomanUrška, rad te imam. Tvoj ljubi RobiDragi moj Darko! Nikoli te ne bo nihče tako ljubil kot jaz, nikoli te ne bo nihče tako spoštoval kot jaz in nikoli se ti ne bo nihče tako predal kot jaz. Tvoja Romana.Jernej, Tian, Nik in Aleks, vi ste moj največji zaklad in hvala, ker mi vsak dan znova ogrejete srce. Rada vas imam ... vaša mami Sonči.Sami. Ko enkrat zaslišiš močan utrip srca v sebi in veš, komu si namenjen in kam greš ... Takrat te naj nič ne ustavi. Takrat veš, zakaj si tukaj. Zdaj, ta trenutek in ne jutri. Ceni to, da mnogi ne najdejo življenske ljubezni. Ti si jo. V meni in Kimi. Vrni se domov. Čakava te. Radi te imava. Mateja & KimIt hurts that miles separate us this Valentine’s Day, but I know our love will carry us through until we see each other. I love you John Paul!Matjaž, ljubiti nekoga je kot obljubiti in to tudi storiti. Vedeti moraš le, koga in zakaj; enkrat pa tudi za vekomaj! Tvoja SandrinaDamjan … Skupaj plujeva že 20 let – drug brez drugega ne znava več živet'. Čez silne orkane in vse do nebes – najina barka vzdržljiva je res! Vzgojila štiri lepe sva sadove, ki krasijo najine vrtove. Naj najina pravljica nikdar se ne konča, večna ljubezen pri nas naj bo doma. Hvala, ker si, ker sva, ker smo! Tvoja PikapolonicaMoja draga Fatka, za valentinovo ti pošiljam najlepše pozdravčke, ki veljajo tud za tvojga princa in naša mala sladka zverinca. Tvoja LatifkaDijana, moja Lady Di, ljubim te in ljubil te bom do konca svojih dni, ker le zate bije mi srce in ti veš, da resnično ljubim te.Dragi moj Pavel! Tisti, ki te ima rad, te nikoli ne bo zapustil, kajti tudi če obstaja sto razlogov za odhod, bo našel enega, da ostane. Še veš, kdo sem in kdo si ti? Moje zlato. Nič ni nemogoče, do vsake stvari vodijo poti. Če je volja, je tudi pot. Vse ostalo so izgovori. Ti si moje življenje. Moje vse. Ljubim te bolj kot kogarkoli kdajkoli. Tvoja SabinaDragi moj Jože Kralj! Veš, v življenju se vse zgodi z razlogom, vsako vprašanje se konča z odgovorom, kakor vselej so vzponi in padci. Nesmiselno je živeti brez tebe, saj sem navezana nate. Ne predstavljam si zdaj, ko sva tako dolgo skupaj, da bi šla narazen, zato si želim, da ostajava še naprej na skupni poti, sproti rešujeva nesporazume, naj bo vsak dan valentinovo v tem smislu, da se razumeva, imava rada, da se ljubiva, vsaj tako bova s skupnimi močmi premagala vsako zlo ali škodoželjnost, ki jo imajo drugi proti nama. Pa pošiljam ti polno poljubčkov. Za vedno tvoja Martina.Zlatko. Ni nama treba valentinovo, da pokaževa, kaj čutiva drug do drugega. Za nama je 25 let, 8125 dni, 487500 ur ... Razumevanje, reševanja težav, ljubezni ... In vsak dan je valentinovo. UrškaMojim dragim hčeram Nuši, Maji, Katji in Jerneji želim veliko ljubezni, razumevanja s partnerji, obilo lepih trenutkov z otroki, mojimi dragimi vnuki. VeraDragi mož Marjan V. Ker že greva po poti pozlačene poroke, veva, da je ljubezen največja vrednost srca, zato naj za vedno bo v nama doma. Marjana V.Hvala ti za vso ljubezen, ki jo doživljam prav vsak dan. Ljubim te angel moj, ljubim.Igor Š., ljubezen naju povezuje, ljubezen naju združuje in združila naju bo do konca dni. Rebeka V.Moji ženi Pepini Grunt želim veselo valentinovo. Čeprav sva na svetu veliko že let, ljubezen na novo doživljava spet. Srčkasto valentinovo. Tvoj JožkoDružini Kramar iz Kamnika! Valentinovo praznujemo vsi, zaljubljenci in prijatelji. Ljubezen ni nikomur tuja, za ljubezen je med vsemi nuja. Dalj časa imaš nekoga rad, dalj časa si po srcu mlad. Srčkasto valentinovo. Babi ManaBorutu Srša! Lepo je živeti, ljubezen imeti, a zato tudi malo potrpeti. Tvoja ValentinkaDružina Grunt iz Borovnice! Rada vas imam, pa naj bo Valentin ali ne. Takšni prazniki mi polepšajo dni, saj Valentin se nam zadovoljno smeji. Srčkasto valentinovo, Marjana.Ljubi Branko! Ko konjiček zarezgeta, meni pa srček veselo zaigra. Bodi zdrav in vesel, veselo valentinovo ti želi Pavlina.Možu Sandiju, mojim trem sončkom želim vse lepo ob današnjem prazniku. Rada vas imam, mami Irena.Alenčica draga naša, bodi vsak dan nasmejana, prejmi koš poljubčkov od Maše in moža.Vse, kar iščeš in lahko oddajaš, je ljubezen in glih toliko. Mal da se da ljubiti in dariti jo drugim. Sem se zaljubila v tisti rahlo nežni nasmeh, v topel objem takrat zraven reke in si moram priznati, da si tisti, ki mi daje varno počutje in motivacijo živeti. Imam toliko čustev v sebi in besed, ki bi jih tebi rekla, ampak hočem, da veš, si moja edina ljubezen, moj Andrej! YekaterinaGiancarlo ... hai detto, che anche senza umbrella... la nostra vita E bella.. ti prometto che troveremo piu avanti un bello gallo e galline!! T.V.T.B. Zelo! KatjaNina in Neža. Sončka dva, ki ju Denis rad ima ...Peter, pozdravi se čim prej in hvala, da me imaš tako rad kot imam jaz rada tebe. Tvoja Mihaela.Lojze moj, hvala ti, da se imam spet lepo. Rada te imam, tvoja Lili.Moja sreča ima ime. Aljaž. Tvoja AnjaNina in Ciril! Nisem pesnik, ne slikar, Valentinov pozdravček prejmita v dar! Rad vaju imam. Ati, dedek FrancZa mojo ženo Patricijo: ko mi stoji, zadevo z odliko opraviš ti ... rad te imam, tvoj možek Franci V.Draga Eli! Sonce je simbol sreče, radosti in hrepenenja. Ptica je simbol svobode, prostranosti in notranje moči. Simbol ljubezni pa si zame Ti! Tvoj Iztok.Draga mami Tina, vse najboljše za tvoj god! Radi te imava! Tvoja Lana in EvaDraga moja Sabina! Zame si edina ženska na svetu in imam te neizmerno rad. Tvoj SuadMoji dragi ženi Jerneji naj vrtnica ljubezni cveti, dom sreče blesti kot biser iskrenosti. Mož JanezDragima hčerkama Maruši in Klavdiji sporočav, da vaju imava neizmerno rada. Janez in JernejaKoliko lepega je za nas na tem svetu, če le imamo oči, da to opazimo, in srce, da to vzljubimo, in roko, da to stisnemo k sebi! Najlepša vama hvala, radi vaju imamo. Petra in AlojzZa Domna Kemperleta! Kadar misliš, da si sam, da ne čaka te nihče, vedi, motiš se! Kadar žalost te mori, solza pride ti v oči, kadar vidiš le temo, vedi, s tabo moje misli so! NeimenovanaRada vas imam in upam, da bo leto polno lepih spominov in novih dogodivščin. Da bi se smejali in zabavali še veliko let. Karin, Benjamin, Betka in BojanDanes je najlepši dan, da vama povem, kako zelo vaju imam rada. Želim si, da bi bil ta dan za vaju najlepši. Srečno valentinovo, veliko zdravja in ljubezni. Eva in AlešDragi Albert, premalo je pismo, premalo roman, da ti napišem, kako rada te imam. Tvoja Silva.Ljubim te … kakor rosa ljubi rože, kakor ptice ljubijo sonce, kakor valčki ljubijo vetrič, kakor matere ljubijo svoje prvorojence, kakor spomin ljubi stare obraze, kakor koprneče vodovje ljubi luno, kakor angeli ljubijo, kar je čistega v srcu. Ljubim te, Branka Mačinkovič, tvoj Željkec.Draga moja Karmi, naj ti povem, da te ljubim iz vsega srca, tvoj Simon.Moj mali, želim ti vse lepo! Ostani takšen, kakor si, še naprej!Dragi ženi Olgi koš poljubčkov in trdnega zdravja želi mož Mihael.Ervin! Vsak dan te imam najrajši, ne samo danes. MonikaMoja največja ljubezen Ana Jamnik, za praznik Valentina ti iz srca povem, da brez tebe mi živeti ni. Ljubim te. P. S. Prav tako imam rad sina Jana in tvojo (najino) hčer Petro Tanajo.Dragi moj Roman! To arabesko ljubezen, ki nama zdaj sveti, je mojster naslikal pred davnimi leti. Misterij dvojine, ki nikdar ne mine, prepoln je nemira, strasti in topline. V globinah ljubezni je skrita uganka, kaj vzame, kaj da ti usoda neznanka. Tam strogi sodnik je, ki tehta obljube, tam mila je vila, ki šteje poljube. Rada te imam tebe in najina dva sončka Špelo in Tilna. Vaša mami Leonida Leja B.Draga Nina Kolar iz Boračeve! Želimo ti vse najboljše za tvoj praznik, god in 17. rojstni dan, ki si ga praznovala 2. 2. Tudi atiju Robertu vse najboljše ob rojstnem dnevu. Mojca, Jan in babica AnicaRada te imam najbolj, Piki. Tvoj Miši.Ljubemu Aljoši Ternovšku, voditelju TV-kviza Vem!, želim mnogo zdravja in sreče v gledališču ter na vožnji. Tvoja AnicaRad te imam! DuleHvala, da si moj Valentin vsak dan, vse dni! BarbaraTi si iskra v mojih očeh, toplina mojega nasmeha, moje najlepše misli, utrip mojega srca in ljubezen mojega življenja! RokVeselo valentinovo ti želiva, te s poljubčki obdariva. Najin velik srček si, naj te danes Valentin razveseli! Mami Saša in ati BorutMirček moj, biti ljubljena mi daje moc. Ljubiti tebe mi daje pogum. Samo tvoja SuzyDružinica Cater Celik, ljubezen se ne kupi, tudi ne proda, ljubezen je tista, ki pride iz srca. Teta sestra in stic! Suza in MiranNaj najino srce bije v neskočnost! EdySrček na golobčku sedi in tebi na nosek prileti! Srečno valentinovo ti želi in zaljubljene vse naslednje dni! Teta SašaLjubim tvoj smeh in poljube. Rabim tebe. Hvala, ker si. VilinkaUrška, ljubim te, tvoj Tomaž.Za valentinovo ti želim polno ljubezni in da se čim prej pozdraviš, ker si sonček ... en velik objem ti iz srca pošiljam! MihaelaHvala, ker si tako pozoren mož in oče. Hvala, da mi prisluhneš, tudi če medtem brskaš po telefonu. Love you. Najboljša žena T.Srečna sem. Zadovoljna sem. Ljubljena sem. Zakaj? Ker sem s teboj. J. DobnikarZa naju je vsak dan praznik. Zato ti danes lahko s čistim srcem in dušo rečem zgolj: Ljubim te in rad te imam natančno toliko kot vsak drug dan. Ti si meni vse od A do Ž. Za vse ostalo vmes je pa Luna. Za A od T. Z lahkoto.