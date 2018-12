VIDEO: Popovič na ustanovno sejo s podporniki, spremljamo dogajanje

FOTO: Moni Černe

Danes bo znana usoda tako Bržana kot Popoviča. FOTO: Moni Černe

FOTO: Moni Černe

KOPER – Poteka ustanovna seja koprskega mestnega sveta. Na seji je pričakovati zaplete, saj je dozdajšnji županpo tesni zmagina županskih volitvah napovedal pritožbo. Koprski mestni svet sestavlja 33 svetnikov, od tega trije mandati pripadajo predstavnikom italijanske narodne skupnosti. Večina, ki bi omogočila potrditev izida volitev ali pa potrditev Popovičeve pritožbe, je torej 17 glasov.V Kopru se je na konstitutivni seji sestal novoizvoljeni mestni svet, med tem so se na ulici zbrali podporniki (okoli 30) nekdanjega župana Borisa Popoviča in vzklilali: »Popota ne damo, Popo je naš!« Popvić je namenil nekaj besed novinarjem in podpornikom, ki so ga pospremili z glasnim aplavzom in navdušenjem.Popovič je nato napovedal, da se bo pritožil na občinski svet in predlagal ponovno štetje glasovnic. Če bo občinski svet pritožbo zavrnil, se kandidat nato lahko pritoži še na upravno sodišče, ki mora o pritožbi odločiti v 30 dneh. O morebitni pritožbi na to odločitev pa odloča vrhovno sodišče v 30 dneh. Kadar občinski svet pritožbi županskega kandidata ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge v pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.Spremljamo dogajanje v živo.