VIDEO: Inšpekcija o peklenskem vrtcu: Deloval je »na črno«

Zavod obiskali že v petek

LJUBLJANA – Vodja sektorja za predšolsko vzgojoin glavni inšpektor na Inšpektoratu RS za šolstvo in športsta spregovorila o dogajanju v zasebnem zavodu Kengurujčki. Starič Holobarjeva je povedala, da gre za nelegalnega izvajalca varstva otrok, ki je sicer bil vpisan v register predšolske vzgoje, a posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati ni imel in ni pridobil dovoljenja za varovanje otrok, kar p omeni, da je dejansko delal »na črno«.Dodala je še, da imamo v Sloveniji 88 zasebnih vrtcev, 15 jih ima koncesijo. V konkretnem primeru bo potrebno še počakati, da bodo videli, katere določbe vse so bile kršene. »Starše bi želeli opozoriti, da ko se ukvarjajo z idejo o tem, kam vključiti otroka v varstvo, naj to delajo premišljeno. Na naši strani imamo navodila . Od zasebnika naj starši zahtevajo odgovor na pvrašanje, ali imajo dovoljenje,« je poudarila.Rozman povedal, da so reagirali takoj, ko so pogledali posnetke. »Želel sem si, da to ni bilo res,« je dejal o posnetku. O primeru jih je obvestila policija, inšpektorat pa je že v petek obiskal zavod, ki pa je bil takrat že zaprt. »Osebe, ki so tam delovale, bodo primerno procesirane,« je povedal o konkretnem primeru. Letos so sicer na inšpektoratu prejeli že šest prijav glede varovanja otrok. Če se izkaže, da je do nepravilnosti prihajalo, inšpektorat poda predlog ministrstvu za prepoved opravljanja dejavnosti.Na inšpektoratu so se odzvali na posnetek, ki je prišel v javnost in na katerem je videtiv zavodu Kengurujček; enajstmesečnega otroka naj bi tesno povijali, tudi čez glavo, položili v posteljico in nanj položili vzmetnico. Otroke naj bi tudi prisilno hranili. V zavodu Kengurujček so očitke zanikali, so pa za seboj zabrisali vse sledi na spletu.