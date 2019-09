VIDEO: Adria ima teden dni časa, da se spravi v red 

LJUBLJANA – »Adrii Airways do 2. oktobra čas za predložitev finančnega načrta prestrukturiranja, sicer bo ostala brez licence,« je na današnji novinarski konferenci sporočil predstavnik Javne agencije za civilno letalstvo RS Rok Marolt. Trenutno ima slovenski letalski prevoznik v svoji floti še 10 letal. »Roka pod nobenim pogojem ne bomo podaljševali,« je dejal Marolt.



Javna agencija za nadzor civilnega letalstva (CAA), ki izvaja nadzor v letalski družbi, je danes opravila ustni razgovor o ohranitvi operativne licence Adrie. Preverila je finančno sposobnost družbe glede na revidirano poročilo za leto 2018.







V zraku ostaja tudi vprašanje, kaj bo z Adrijinimi poleti v prihodnjih dneh. To bi iz družbe morali sporočiti danes. V ponedeljek so odločitev o začasni ukinitvi letov sporočili šele pol ure pred polnočjo.



Finance poročajo, da naj bi vse družbe, ki Adrii posojajo letala, odpovedale pogodbe, tako da je dvom, da bo Adria sploh še kdaj poletela, čedalje večji.