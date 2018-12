V živih jaslicah štirje Jožefi in pet Marij

Enkratni božični prizor

Še ena 200-letnica

primož hieng Marija in Jožef ter jasli z detetom

primož hieng Ave Marijo bo letos pela Helena Blagne.

Barvite jaslice iz Bolivije

primož hieng Irena Yebuah Tiran znova navdušuje.

Nazadnje se obrije oktobra

150 igralcev nastopa v jaslicah.

Žive jaslice v Postojnski jami so prve tovrstne v Sloveniji. Skozi 29-letno tradicijo so prerasle v enega največjih božičnih dogodkov in se uvrščajo med najlepše podobe božiča na svetu.Nekaj številk: jamske jaslice prinašajo 16 čarobnih prizorov iz svetopisemske zgodbe z več kot 150 nastopajočimi. Petkilometrska postavitev vzdolž edinstvene naravne kulise slika nepozabno božično pravljico.»Že tako veličastna Postojnska jama bo med živimi jaslicami od 25. do 30. decembra še posebno navdušila. Spektakularna razsvetlitev mogočne Velike gore s svetlobnim vitražem in trije izjemni glasbeni nastopi so gotovo vrhunec letošnjega božično-novoletnega spektakla,« so povedali na novinarski predstavitvi, na kateri je predsednik upravnega odbora Postojnske jamepredstavil jubilejno leto in spregovoril o velikih načrtih za leto 2019, ko bodo praznovali še eno 200-letnico.Sedemnajstega avgusta 1819 je podzemni postojnski svet namreč obiskal prestolonaslednik, in takrat se je začelo uradno štetje obiskovalcev jame. V novem letu pričakujejo 39-milijontega obiskovalca.Prve žive jaslice v jami je ustvaril režiser. Pripravil jih je dvakrat, nadaljnjega sodelovanja pa ni bilo. Potem je, v Postojnski jami odgovoren za prireditve, povabil k sodelovanju, ki je bila med drugim mentorica turističnega krožka na OŠ Miroslava Vilharja, delovala pa je tudi v turističnem društvu Postojna, da bi poiskala ustrezne statiste oziroma igralce.Žal Brovčeva pri živih jaslicah zaradi let in utrujenosti letos ne sodeluje več, ostali pa so lepi spomini na dolgoletno sodelovanje s Postojnsko jamo. Ko so jo povabili prvič, je nato kar ostala, vmes so bili trije ali štirje poskusi z režiserji, vendar so kmalu, po nekaj dneh, kar odšli. »Ostala sem sama in nadaljevala organizacijo živih jaslic,« se je spominjala Brovčeva.»Od mojega začetka je minilo 23 ali 24 let. Vsako leto smo dobro sodelovali in vsakič smo kaj dodali. Ko je na čelo Postojnske jame prišel Marjan Batagelj, so mi rekli, naj samostojno prevzamem vso organizacijo. Prvotne žive jaslice smo kar precej spremenili. Uvedli smo glasbo, dopolnjevali smo razsvetljavo. Jaslice v Postojnski jami postanejo zares fantastične prav zaradi igre svetlobe in zaradi glasbe. Prirejajo jih lahko v vseh mogočih okoljih, a Postojnska jama je le ena sama.«Tudi letos so se potrudili, da so še bolj žive in pisane. Postojnska jama je čudovito osvetljena, precej drugače kot ob siceršnjih obiskih domačih in tujih turistov. Za presenečenje na koncu bodo poskrbeli člani Magičnega gledališča Serpentes, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali še barvite jaslice akademske slikarke, ki so prav za Postojnsko jamo prispele iz Bolivije.Marjan Batagelj je na predstavitvi letošnjih jaslic povedal, da je njihova praznična zgodba med najlepšimi božičnimi prizori na svetu, kar so opazili pri CNN: »To je prav posebno priznanje našemu delu. Še ena zanimivost: palica, ki jo drži sv. Jožef, iz leta v leto ostaja ista, tako da je postala simbol naših jaslic. Poskrbeli smo tudi za praznično darilo, saj bodo družine za ogled živih jaslic v Postojnski jami plačale 51,60 evra. Družinska vstopnica namreč vključuje vstopnino za dva odrasla in do dva otroka, stara do 15 let.«Med vsemi prizori sta Marijino oznanjenje in Jezusovo rojstvo najbolj skrbno pripravljena, najlepša in najmogočnejša. Vsi pevci tudi tokrat pojejo v živo. Letos bo ob Jezusovem rojstvu Sveto noč pel, ob Marijinem oznanjenju pa bo Schubertovo Ave Marijo zapela. V koncertni dvorani bomo ob najvišji postavljeni smreki v podzemlju slišali še skladbo Amazing Grace v izvedbi, ki jo bo osvetlilo 2100 luči.O jamskih živih jaslicah je do zdaj nastalo veliko nenavadnih zgodb. Obiskovalci na primer ne opazijo, da za izvedbo božične zgodbe potrebujejo kar štiri Jožefe in pet Marij, saj bi bilo povsem nemogoče, da bi se ena oseba tako hitro preselila z ene na drugo točko. Gospod, ki igra Zaharijo, se nazadnje obrije oktobra, tako da je za žive jaslice lepo zaraščen. In še zadnja posebnost. Na koncu prizora se pojavijo Sveti trije kralji, ki prinašajo darila. Zamorski je zares temnopolt – Nigerijecže dlje živi prav v Postojni.