V Šugmanovem skladu vse manj donacij

Jernej Šugman, eden največjih slovenskih gledaliških in tudi filmskih igralcev, ki nas je pred natanko dvema letoma prezgodaj zapustil, je še vedno med nami, ne samo v spominu mnogih gledalcev, ki so zelo cenili njegove najbolj znane in mojstrsko odigrane vloge, od Shakespearovega Hamleta na odru ljubljanske Drame pa vse do zabavnega vratarja Vesa v Naši mali kliniki, ampak tudi v dejanjih njegovih najboljših prijateljev. »Z Nejcem sva bila zelo dobra prijatelja, in ko je on odšel, se mi je življenje spremenilo. Zame pomeni ta trenutek tudi osebni mejnik, ker me je močno pretreslo in res sesulo,« se je pred enim mesecem v intervjuju za Nedelo ...