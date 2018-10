V štirih urah nabrali 9 ton grozdja

Društvene trgatve sta se udeležila tudi humorist Toni Gašperič in pevec Andraž Hribar FOTO: Drago Vovk

91 Oe stopinj je doseglo grozdje.

Dr. Julij Nemanič je bil s trgatvijo zadovoljen.

Harmonikarja, oče in sin, duo Košmerl, in trgači na bregu

Tof in Peter Badovinac z izplenom letošnje trgatve osmih trt

Ko so v Klubu prijateljev metliške črnine pred 14 leti pripravili prvo trgatev, so škarje vihteli le štirje trgači, takt pa jim je dajal en harmonikar. Minuli četrtek, skoraj poldrugo desetletje pozneje, se jih je zbralo 60 in več. Pravzaprav je vsako leto več trgačev in trgajo po vinogradih po vseh treh belokranjskih občinah, iz katerih prihajajo vinogradniki Kluba prijateljev metliške črnine, kluba torej, ki združuje 700 članov.Tokrat so trgači, ki jih je razvajalo toplo jesensko sonce, v štirih urah s 4500 trt porezali okoli devet ton modre frankinje. Trgali so v vinogradu Kmetijske zadruge Metlika na Vinomerju, ki velja za eno boljših vinogradniških leg, in kot je povedal direktor KZ Metlika, v teh dneh končujejo trgatev modre frankinje, naslednji konec tedna bodo odkupovali še grozdje žametne črnine.Člani kluba prijateljev metliške črnine vsako leto skupno trgatev opravijo v drugem vinogradu, letos so se odločili za vinograd KZ Metlika na Vinomerju, tu je bila tudi prva trgatev, saj zadruga in s tem Belokranjci praznujejo 50. obletnico ustekleničenja prve steklenice metliške črnine.V četrtek je bilo torej v Beli krajini živahno in veselo, začelo se je že opoldne na Jugorju pri gostilni, kjer raste najvišje ležeča trta v Beli krajini. Pred štirimi leti so namreč tam prijateljiza njegovih 80 pomladi zasadili prav posebno brajdo, Belokranjcem, ki z veliko ljubeznijo gojijo vinsko trto, pa je uspelo, da je ta brajda osmih trt zrasla že v skoraj majhen vinograd.Zdaj je brajda žametne črnine in modre frankinje že toliko obrodila, da se je vredno pri njej zbrati in jo slovesno potrgati. Potem pa so se trgači odpravili še na Vinomer, kjer ni manjkalo dobre hrane in pijače, za dobro vzdušje pa je poskrbel duo Košmerl, ki ga sestavljata oče in sin.Grozdje je bilo zelo zrelo in sladko, doseglo je kar 91 Oe stopinj, modro frankinjo pa bodo porabili kot sestavino metliške črnine. Iz tega grozdja bodo naredili tudi protokolarno vino kraljice metliške črnine in Kluba prijateljev metliške črnine, kakšne kakovosti bo, pa bo mogoče okusiti in oceniti že ob martinovem, ko bo krst mladega vina.