V spomin na Gezo Farkaša

Na letošnji koloniji so sodelovali Igor Banfi, Ana Cajnko, Matej Čepin, Herman Gvardjančič, Rado Jerič, Keiko Miyazaki in Tone Seifert. FOTOgrafije: Oste Bakal

Na posebnem srečanju v Moravskih Toplicah so se Gezi Farkašu vsi navzoči poklonili z minuto molka.

Ustvarjali so v prostorih Evangeličanske cerkvene občine Moravske Toplice.

Minuli konec tedna se je v Moravskih Toplicah končala tradicionalna osemdnevna, že 24. mednarodna slikarska kolonija Primož Trubar. Organizatorji so vsako leto Slovensko protestantsko društvo (SPD) Primož Trubar, občina Moravske Toplice in Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji. Vse od začetka in tudi letos je vodja, akademski slikar, ki je tudi častni občan Občine Moravske Toplice.Na letošnji koloniji so sodelovali sami vrhunski slovenski akademski slikarji, ki so se je udeležili že v preteklih letih:inPotekala je v spominu na letos umrlega podpredsednika SPD Primož Trubar in predsednika njene podružnice v Murski Soboti, ki je bil gonilna sila slikarske kolonije in za njim že zeva velika praznina. Na posebnem srečanju v Moravskih Toplicah so se mu vsi navzoči poklonili z minuto molka.Druženja z umetniki se je med drugimi udeležil župan Občine Moravske Toplice, poudaril je, da je likovna kolonija zelo pomembna za tukajšnje okolje, in se umetnikom ter gostiteljici, Evangeličanski cerkveni občini Moravske Toplice, zahvalil.Častni škofje povedal, da je namen kolonije po umetniški plati med drugim nameniti pozornost in spoštovanje protestantskim vrednotam, ki so jih v slovensko genezo vtkali slovenski protestanti. Slikarji so bivali v Hotelu Vivat ter v prostorih Evangeličanske cerkvene občine Moravske Toplice, kjer so tudi ustvarjali.