V Sloveniji ustanovili novo gibanje, Kordiš napadel SD: ‘Človeku je gadno‘

LJUBLJANA – Mladi po vsem svetu se bodo jutri zbrali na shodih, na katerih bodo od odločevalcev zahtevali odločno ukrepanje glede podnebja. Shodi bodo potekali v več kot 1650 mestih, v 150 državah, je danes sporočila pobudnica globalnega gibanja. Medtem so norveške opozicijske stranke Thunbergovo nominirale za Nobelovo nagrado za mir.Mladi se bodo jutri na 'podnebni štrajk' odpravili tudi v Sloveniji, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Ormožu, Slovenskih Konjicah, Kamniku in na Ravnah na Koroškem. Napovedi na spletnih omrežjih kažejo, da bo najbolj množični shod v prestolnici, na katerem udeležbo napoveduje več kot 2500 ljudi.Odpravili se bodo pred vlado, kjer bodo predstavili 10 zahtev. Ali jih bo tam sprejel predsednik vlade, še ni znano, a so jim svojo podporo ponudili med drugim v SD. Minister za šolstvoje namreč dejal, da podpira 'štrajk', ker da »mladi s tem odličnim primerom aktivnega državljanstva kažejo, da jih skrbi za prihodnost in jim ni vseeno«.Kmalu po Pikalovi podpori se je oglasil poslanec Levice, ki je stranki SD očital dvoličnost (nelektorirano): »Schrodingerjev SD: ko postaviš premogovniški TEŠ 6, glasuješ za Lex Magna, stimuliraš industrijsko živinorejo in kupuješ orožje, nato pa kao podpreš Podnebni štrajk. Čirulečarule. Nerodno mi je za njih na podoben način, kot je človeku gadno, ko se na TV vrti komedija z Benom Stillerjem.«Pred mladimi Slovenci je jutri pomemben dan, saj bodo prvič na protestu zahtevali bolj 'zeleno' Slovenijo. In to naj bi bil šele začetek gibanja Mladi za pomembno pravičnost.