V Sloveniji geji in lezbijke, ki promovirajo naše kraje

LJUBLJANA – Začel se je že tradicionalni Pink Week v Sloveniji , s katerim bodo rušili predsodke proti istospolno usmerjenim in promovirali Slovenijo za LGBT-turiste, ki praviloma veljajo za petične in veliko zapravljajo.Štiridnevno turistično ponudbo sta si pred šestimi leti zamislilain, ki sta solastnika turistične agencije Luxury Slovenija iz Ljubljane. S projektom Pink Week želijo v njej v mednarodni skupnosti Slovenijo pozicionirati kot odprto in LGBT-skupnosti prijazno državo.Pink Week so prvič organizirali leta 2014 in vse od začetka gostom ponujajo bolj ekskluzivne storitve. »Nekatere raziskave kažejo, da se LGBT-gostje pogosteje odločajo za cenovno nekoliko dražja potovanja, zato temu segmentu pogosto ponujamo nekoliko zahtevnejše vsebine, ki so individualizirane in edinstvene. Vendar pa to nikakor ni pravilo,« nam je povedaliz Luxury Slovenija.Letos gosti prihajajo iz sedmih evropskih držav, na obisku pa jih je nekaj več kot 20. Ker je bil projekt zasnovan z željo po promociji Slovenije kot LGBT prijazne destinacije, so udeleženci tudi letos večinoma predstavniki tujih medijskih hiš in turističnih agentov. Program Pink Week je tako kombinacija različnih formatov: srečanje spletnih vplivnežev (Insta-meet) ter študijskega potovanja novinarjev in agentov.Za LGBT-skupnost je morda značilno to, da se pogosto zanimajo tudi za obisk ekskluzivno LGBT-lokacij, pravi Črnajvić. Vsako leto se odločijo za predstavitev ene od slovenskih pokrajin, spoznavanje njenih kulturnih, zgodovinskih in kulinaričnih tradicij ter raznovrstnih izkušenj, ki jih te ponujajo obiskovalcem. Letos bodo gostje spoznavali Dolenjsko in Belo krajino. Srečanje se je začelo na gradu Otočec, gostje bodo del štiridnevnega raziskovanja Slovenije bivali v Termah Krka, vikend pa bodo preživeli v Ljubljani, kjer se bodo lahko zabavali na gala večerji Dragon's Ball. Na večerji bodo podelili nagrade Pink Dragon Award. To so v minulih letih prejeli ljubljanski župan, veleposlanica, podjetje Mercedes-Benz Slovenija in Turizem Ljubljana, ker s svojim delom in zgledom prispevajo k vključenosti in spoštovanju različnosti.Ustanovitelja Pink Weeka Matej in Mattej pa nista le poslovna partnerja, temveč tudi zasebna, ki vesta, kako izboljševati ponudbe potovanja za LGBT-goste v Sloveniji. Kot pravi Črnjavić, je Slovenija za LGBT-skupnost izjemno turistična država. »Med prednostmi, ki jih Slovenija ponuja vsem obiskovalcem, je odlično razmerje med ceno in kakovostjo storitve, dobro znanje angleškega jezika, dostopnost in varnost. Predstavniki LGBT-skupnosti pa v Sloveniji cenijo tudi njeno strpnost in odprtost.«LGBT-turisti veljajo praviloma za goste, ki znajo veliko zapravljati. Ob tem je zgovoren tudi podatek, da jih bo štiridnevno razvajanje v Sloveniji, ki vključuje poleg aktivnosti in bivanja v hotelih s štirimi in petimi zvezdicami, še izobraževanja, stalo 650 evrov na osebo.