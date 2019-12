V ospredju zaposlitev Šarčeve znanke, Janša: Kremenčkovi. Ste gledali to risanko?

Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je v zvezi z zaposlovanjem v Sovi danes že pogovorila z glavno inšpektorico za javni sektor Lidijo Apohal Vučković in županom Škofljice Ivanom Jordanom. Komisija je sejo prekinila zaradi zasedanja drugega delovnega telesa, sledi pa še pogovor z direktorjem Sove Rajkom Kozmeljem.



Komisija danes znova razpravlja o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja v Sovi. Za zdaj medijem nihče ni dajal izjav, le predsednik SDS Janez Janša je dogajanje pospremil z besedami: »Kremenčkovi. Ste gledali to risanko?« Sporne zaposlitve V preteklih mesecih so odmevali napeti odnosi med Knovsom in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova), v središču pa je bila zaposlitev znanke premierja Marjana Šarca v agenciji. Mediji so poročali tudi o zaposlitvi sorodnice nekdanje predsednice NSi, danes pa evropske poslanke Ljudmile Novak.



Po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa je nato inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove v agenciji opravil nadzor. Ugotovitve je članom Knovsa danes predstavila Apohal Vučkovićeva, ki je sejo zapustila brez izjav medijem. Vučkovićeva je sicer javnosti že pojasnila, da so pri zaposlitvah štirih uslužbencev v Sovi ugotovili več formalnih kršitev. Preverili so tudi dve zaposlitvi, pri katerih se je pojavljal dvom o tem, ali sta bili zakoniti. Nepravilnosti, ki so se omenjale v javnosti, pa po njenih navedbah ni bilo. Brez izjav ​Šarčeva znanka je bila po poročanju medijev pred zaposlitvijo v Sovi zaposlena na Občini Škofljica. Kaj je župan Jordan danes povedal članom Knovsa, ni znano, saj je tudi on sejo zapustil brez izjav.



​Tudi izjava predsednika komisije Mateja Tonina za zdaj ni predvidena. Sejo naj bi nadaljevali ob 18. uri ali pozneje, če bo soba, kjer se sestanejo, še zasedena.