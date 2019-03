V Krakovskem gozdu so cvičkove toplice

Brez kostanjeviške godbe in Hinija ne gre.

Prišla tudi Trumpova

Korantov iz Markovcev je bilo za cel avtobus.

Volišče – sodišče, pravijo v Šmarjeških Toplicah.



Sedmina do zore

1747.

so že poročali o pustovanju v Kostanjevici.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Ko v Kostanjevici na Krki, najmanjšem dolenjskem mestu in drugem najstarejšem v državi, župan občinepreda Prforcenhausarjem ključ mestne hiše, takrat nastopi nova oblast. Malce norčava, a na nekaterih področjih celo stabilnejša in uspešnejša od slovenske vlade.Tako so se letos kostanjeviški šelmarji že pohvalili, da so pridobili nekaj ozemlja pri sosedih, v Šentjerneju, in eno glavnih ulic meni nič, tebi nič poimenovali kar v Kostanjeviško, pridobljeno ozemlje pa označili z zastavo Prforcenhausa.Pustovanje v Kostanjevici, o katerem stari cerkveni zapisi poročajo že daljnega leta 1747, uradno pa ga beležijo slabih 170 let, od nekdaj traja štiri dni, od nedelje do pepelnične srede, čeprav tisti, ki so vpeti v dogajanje, še kako dobro vedo, da je utrip kostanjeviškega pustovanja čutiti precej dlje, saj je treba že pred pustom izbrati protokolarno vino, pri sosedih odpreti ambasado, pripraviti razstavo, se udeležiti gostovanj po domovini in tujini, pa tudi konča se ne res s sredo.Že v soboto, ko bomo skorajda pozabili na letošnji pust, bodo tudi Kostanjevičani odpotovali v Dobovo, dobovski Fašjenk se bo namreč sklenil z velikimi mednarodnim karnevalom, kjer bo občinski ključ znova prevzel aktualni brežiški župan, zdaj tam namreč vlada fašjenk, fašjenkova županjain opozicijski županKakšno moč in magnet ima kostanjeviški Prforcenhaus, je bilo očitno tudi v nedeljo, ko je toplo sončno popoldne, termometer je kazal skoraj 20 stopinj Celzija, v dolenjske Benetke privabil mlado in staro od blizu in daleč. Mnogi našemljeni, drugi pač ne, vsi pa dobre volje in v duhu časa, ki ga živimo. Med obiskovalci sta kar precej zanimanja požela Donald in Melania Trump, celo Tito je vstal od mrtvih, številne maškare pa tudi sicer niso mogle mimo aktualnega dogajanja. Glasbeniki godbe na pihala Šmarješke Toplice so jasno povedali, kaj trenutno najbolj žuli v njihovi občini: volitve za župana. Bolj izbirajo, volijo in štejejo glasove, bolj je očitno, da imata njihova kandidata vedno enako glasov. A glavno, da bo zmagal njihov, pa kdor koli to že bo.Šentjernejčani, ki seveda ne morejo brez pernatega ponosa, petelina, bi radi sosedom, ki jih vsake toliko časa zalije Krka, pokazali, kako se morajo pripraviti na vesoljni potop, v Kostanjevico so tako prišli kar z barko. Znova so navdušili Malenčani, krajani kostanjeviškega predmestja, ki so na ulice iz hiše duhov spustili številne duhove. Verjetno niso hoteli sporočiti, da je Kostanjevica mesto duhov. Turizem se namreč razvija, čeprav bolj počasi, na kar pa je opozorila druga skupinska maska z Dolšc. Dovolj imajo obljub in čakanja na terme v Krakovskem gozdu, omislili so si cvičkove toplice.Tudi na Dolenjskem se lahko bojimo mesa s Poljske, da je to donosen posel, so pokazali mesarji in mešetarji na enem od vozov ter med zvedave in razposajene gledalce delili bankovce za 500 evrov. Množično so se povorke udeležili tudi najmlajši iz kostanjeviškega vrtca Plavček ter njihovi starši in vzgojitelji, pokazali so, kakšno je živalsko kraljestvo. Ob še nekaj drugih skupinskih maskah pa so znova veliko pozornosti poželi koranti iz Markovcev, ki so v Kostanjevico prišli kar z avtobusom.Številne maske, tako tiste v povorki kot med gledalci, sicer niso imele težkega dela z odganjanjem zime, je pa bilo zato toliko več potrebe po pijači in bil je tudi čas za prvi sladoled. V Kostanjevici na Krki bo pestro vse do pepelnične srede, ko bodo člani Prforcenhausa izdelali kurenta in trage ter napisali testament. Na pogrebu okoli otoka, tu so seveda obvezni postanki pri vsaki gostilni in žalostinke kostanjeviške godbe, se bodo lahko meščani poslovili od pokojnika, ob zadnji salvi iz mestnih topov pa bodo kurenta zažgali in ga vrgli v Krko.To bo slovo od zime in teme, kurent bo ob veseli koračnici odplaval po reki, Prforcenhausarji pa bodo zabavo nadaljevali na veseli sedmini. Do zore, pravijo.