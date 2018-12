V Kopru več ljudi kot med turistično sezono

V središču Kopra, kjer je dom tisočerih luči, poimenovanih Čudolandija, se je danes trlo fascinantno število domačinov, obiskovalcev in turistov. FOTO: Moni Černe

KOPER – V središču Kopra, kjer je dom tisočerih luči, poimenovanih Čudolandija, se je danes trlo fascinantno število domačinov, obiskovalcev in turistov.Ležeren sprehod po Čudolandiji je, čeprav je središče zaprto za promet, močno ovirano zaradi množice ljudi pa tudi zato, ker se ustavljajo, občudujejo svetlobne skulpture in se izmenično fotografirajo zraven laboda, veverice, sneženih možakov, lisice, samoroga, jelena.Lokali so polni do zadnjega kotička, njihove terase prav tako. Parkirno mesto v centru, prostor in mizo za topli napitek ali večerjo najdejo samo tisti potrpežljivi, ki so pri volji za čakanje. Tudi drsališče ob morju je bilo nabito polno. Vse kaže, da se bo zamisel o Čudolandiji, ki jo je nekdanjižupandobil v italijanski pokrajini Salernu, kljub vloženim zajetnim finančnim sredstvom občini še kako obrestovala. Da so jo ljudje kljub kritikam v resnici odlično sprejeli, je po mesecu in pol jasno kot beli dan.Pogovarjali smo se z Domžalčankama, z mamo in s hčerjo. (45) in. (19), ki pravita, da sta prišli pogledat Čudolandijo, kjer pa nikakor nista pričakovali toliko ljudi. »Izjemno sva presenečeni, kako pravljično vzdušje je v mestu, koliko je ljudi ... Zdaj se nama nič več ne ne mudi domov, ostali bova in uživali.« Pojasnili sta, da prihajata na Obalopozimi in poleti, a da je bil Koper nekdaj v zimskem času mesto duhov. Prav bali sta se, da bi ju na ulici kdo napadel, tako temno je bilo, in do koder seže pogled, ni bilo videti žive duše. Barbara dodaja, da je danes v mestu več ljudi kot letos poleti sredi turistične sezone.Spremembe v mestu so. Čeprav je novi županposle od nekdanjega župana prevzel šele v ponedeljek nekaj po 9. uri zjutraj (županske verižice še ne, saj je ta zaklenjena skupaj z volilnimiglasovnicami), je na koprski tržnici, kjer je bila nad vrati javnih sanitarij tabla z napisom Pametnejši popusti z inicialkami nekdanjega župana, P. B. (Popovič Boris, op.p.), tabla že odstranjena. Tablo je odredil postaviti Popovič, potem ko je po sporu MOK z etažnimi lastniki –pravdajo se tudi na sodniji – velel zapreti javne sanitarije, 20 mesecev kasneje pa jih je odprl prenovljene, o čemer smo pisali tudi v Slovenskih novicah junija lansko leto.Kljub rekordnemu obisku Kopra ognjemeta letos ne bo, tako je odločil že nekdanji župan Popovič, Aleš Bržan pa je temu prikimal javno, rekoč, da ognjemeta v dobro živali ne bo. No, kaj je mislil v nedeljo, 3. decembra, ko je v drugem krogu volitev zmagal in si dal pripraviti lep ognjemet, ničisto jasno. Vemo, da je ognjemet Bržan sicer plačal sam. Ali ga takrat za ptice, kužke in mucke še ni skrbelo?Kakor koli, po neuradnih, a zanesljivih podatkih Popovičev pooblaščenec odvetnikod občinskega sveta MOK, še ni prejel sklepa o zavrnitvi pritožbe Borisa Popoviča o ponovnem štetju glasovnic. Potem ko mu bo sklep vročen, ima osem dni časa, da se pritoži upravnemu sodišču, to pa mora o pritožbi odločiti v 30-dnevnem roku.