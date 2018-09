V Kamnik na narodne noše

The Guardian ga uvršča med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi.

Vrhunec 48. festivala bo povorka narodnih noš, ko se bo v nedeljo, 9. septembra, ob 15. uri skozi središče mesta sprehodilo okoli 2000 v noše odetih posameznikov in skupin, pridružile pa se jim bodo tudi konjske vprege. Pred povorko bodo na Samčevem prehodu potekali slavnostni nagovori.Vse dni obiskovalce čaka pester program. Edinstvenost festivala je prikazovanje oblačilne dediščine. Letos so pripravili štiri razstave, in sicer Markova herbija v Občini Kamnik, Zakladi hrvaške oblačilne in nesnovne dediščine v Galeriji Mihe Maleša, Spodi n'č, gor pa b'l mauv galeriji Dika in Le kam sodi ta obleka v galeriji nad kavarno Veronika.Uradno odprtje festivala bo v petek, 7. septembra, ob 19. uri, organizatorji pa poudarjajo še nastope tujih folklornih skupin (nedelja ob 10.45), tekmovanje harmonikarjev za pokal narodnih noš (sobota ob 9.30 predtekmovanje, ob 15. uri finale), predstavitev LAS iz Slovenije in tujine (sobota, ves dan na Glavnem trgu) ter večerno zabavo. V petek bodo obiskovalce zabavali Mambo Kings in zasedba Kranjci, v soboto Pop Design,in Skalp, v nedeljo pa skupina Špica, ansambel Domačini in skupina Bojsi. Vse dogajanje bo potekalo na glavnem odru na Trgu prijateljstva.Začetki prireditve segajo v leto 1966, ko so Kamničani organizirali Dan narodne noše. Že prvo leto se je odzvalo veliko prosvetnih društev in posameznikov iz Kamnika in okolice. Prireditev je nekajkrat zamenjala ime, tako je Kamnik leta 1986 gostil 16. dneve narodnih noš, folklore in obrti, pozneje se je preimenovala v Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. To ime se je ohranilo do danes, ko je prireditev po številnih vsebinskih preoblikovanjih pridobila široko prepoznavnost. Vrhunec dogodka je v nedeljo, ko poteka sprevod narodnih noš, ki se ga udeleži približno 2000 posameznikov. Ti se za to priložnost pripravljajo tudi več dni pred prireditvijo. Festival predstavlja ponos mesta, domačini pa mu radi rečejo kar »noše«.Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so največji etnološki festival v Sloveniji, vsako leto v Kamnik privabi več kot 30.000 obiskovalcev. Britanski medij The Guardian ga je letos uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi.