V Enajstmlinskem potoku spet voda

Pogostejše suše

Kanal je bil v vasi Vratji Vrh zaprt od leta 1969.

Apaški župan Franc Pižmoht (levo) in Zlatko Grilanc, ki je najzaslužnejši za oživitev kanala, sta si segla v roke.

Zgradili so ga ruski ujetniki

Kanal so zgradili ruski ujetniki v prvi četrtini prejšnjega stoletja. V bližini Vratjega Vrha se odcepi od reke Mure in poteka po osrčju Apaškega polja v dolžini okrog 17 km ter se med naseljema Segovci in Lutverci izliva nazaj v Muro. Ime je dobil po enajstih mlinih, ki so nekoč delovali na tem območju. Oba potoka sta imela pomembno vlogo pri uravnavanju podtalnice, ohranjanju rastlinskega in živalskega sveta. Kanal je bil v vasi Vratji Vrh zaprt od leta 1969, leta 2014 pa so znova dvignili obnovljene zapornice in spustili vodo iz Mure. Zahvala za obnovitev zapornice pa gre predvsem Zlatku Grilancu in njegovemu sinu, ki sta obnovila ta del kulturne dediščine Apaške doline.

Občina Apače, Direkcija Republike Slovenije za vode ter Geološki zavod Slovenije so začeli pilotno ovodentev Enajstmlinskega potoka na Apaškem polju. Pobudnik ponovne ovodenitve je občina, Direkcija RS za vode pa je pristopila kot upravljavec zapornic na vtoku v vode iz reke Mure v Enajstmlinski potok.​Kot pravi apaški župan, želijo s ponovno ovodenitvijo potoka izboljšati vodni režim Apaškega polja, ki se je poslabšal zaradi nižanja gladine podzemne vode na tem območju, zaradi pogostejših suš in drugih posegov v okolje ter opuščanja vzdrževanja in ohranjanja hidroloških razmer vzdolž potoka.Enajstmlinski potok poteka po nekdanji strugi Mure na Apaškem polju v dolžini približno 17 kilometrov. Na vtoku vode v potok so postavljene zapornice, s katerimi uravnavajo količino vode v potoku, ki se izteka v Muro med Segovci in Lutverci. Struga poteka po vaseh: Vratji Vrh, Vratja vas, Konjišče, Podgorje, Drobtinci, Žiberci, Žepovci, Črnci, Apače in Segovci ter Lutverci.Pred ovodenitvijo bodo izvedli testne meritve na vseh 18 profilih vzdolž Enajstmlinskega potoka in na 20 podkletenih objektih v območju morebitnega dviga gladine podzemne vode, ki obsega naselja: Apače, Žepovci, Spodnje Konjišče, Zgornje Konjišče, Žiberci, Mahovci, del naselja Vratja vas, del naselja Podgorje, del naselja Stogovci, del naselja Drobtinci, del naselja Črnci in naselje Segovci, razen Segovcev 59. Ovodenitve izvaja Geološki zavod Slovenije.V primeru izrednih razmer lahko Direkcija RS za vode pilotno ovodenitev prekine oziroma postopek prilagodi tako, da poplavljanje ne bo ogrozilo ljudi in premoženja. Pilotna ovodenitev bo predvidoma trajala mesec dni, vendar je to odvisno od vremenskih razmer, nihanja gladine podzemne vode Apaškega polja, pretoka reke Mure in drugih ugotovitev terenskih meritev.