V desetih planinskih kočah stregli gluhi

V planinskih kočah, na fotografiji planinski dom pri Gospodični, ni bilo nikakršnih težav pri komunikaciji. FOTO: Gluhi strežejo v planinskih kočah

50

gluhih je v soboto in nedeljo streglo v desetih planinskih kočah.

Vsi pravi planinci

Na Zelenici so gluhi priredili kratek tečaj znakovnega jezika. FOTO: GUC Zelenica

Govor Uroša Ahačiča, predsednika PD Tržič, in Martina Šolarja, podpredsednika PZS, so tolmači prevedli v jezik gluhih. FOTO: GUC Zelenica

Poudarek, et rem simagnis rectem ilibus volupta non Ximodi Geniat quat. Orrum quis et ut

Vsi skupaj smo dokazali, da smo v gorah vsi dobrodošli in vsi enakopravni ter da smo vsi pravi planinci dobrih misli in dobre volje.

TRŽIČ – Kislo vreme ob koncu tedna nikakor ni moglo ustaviti dobre volje 70 prostovoljcev in množice obiskovalcev, ki so v soboto in nedeljo ob tednu gluhih sodelovali v akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah.Njen osnovni namen je, kot so povedali na Planinski zvezi Slovenije (PZS), da dejansko vsi ljudje, ne glede na hibo ali invalidnost, dobijo priložnost doživetja gora, da skupaj z zdravimi ustvarijo skupni jezik in da pokažejo, da nikjer, še posebno ne v gorah, ni prostora za predsodke o gluhih.To jim je tudi uspelo! Petdeset gluhih in naglušnih ter 20 tolmačev je v soboto in nedeljo streglo gostom desetih planinskih postojank po vsej Sloveniji, od Tamarja prek Zelenice do Kamniškega sedla, prek Vrhnike do Slavnika ter Čemšeniške planine, Ušt - Žerenka, Gospodične, Ruške koče na Pohorju do Boča so gluhi natakarji brez zapletov postregli planince in tako zapisali novo poglavje v zgodovini slovenskega planinstva.Veselo je bilo tudi na Zelenici, kjer so akcijo ob tednu gluhih združili še s četrtim dnevom tržiških planincev in odprtjem najnovejših pridobitev v Gorniškem učnem centru (GUC), kot se planinski dom imenuje, saj niso le klasična planinska postojanka, ampak izvajajo tudi planinske tabore in izobraževanja za različne skupine.»Vse skupaj smo organizirali zato, da bi prišlo čim več ljudi, in že v soboto, ko je bilo še slabo vreme, je bila koča nabito polna, da smo morali prinesti dodatne mize. Vse skupaj je odlično uspelo. Vzdušje je bilo izjemno in vsi skupaj smo dokazali, da smo v gorah vsi dobrodošli in vsi enakopravni ter da smo vsi pravi planinci dobrih misli in dobre volje,« je opisal dogodek vodja GUC in gospodarOsem gluhih pomočnikov (štirje natakarji, dva animatorja in dva tolmača) v strežbi so imeli dva dni, in kot pove Koblar, so se odlično izkazali. »Res jim je šlo dobro. Že pred 14 dnevi so prišli na probo in zelo hitro so se izurili, saj so bili zelo samoiniciativni in smo se vsi zelo dobro ujeli. Ne samo da so oni stregli, tudi mi smo se od njih s pomočjo tolmačev naučili nekaj znakovnega jezika. Zato smo tudi dali pobudo, da akcijo drugo leto ponovimo,« je še dodal Koblar.Na PZS so zelo zadovoljni z odzivom, in kot nam je povedala, je bil ta veliko večji od pričakovanega. »Že takoj po koncu akcije so nam oskrbniki koč in mnogi drugi začeli sporočati, da bo treba akcijo nujno drugo leto ponoviti, saj je bila ta resnično lepo doživetje za vse. Akcija je zelo veliko število gluhih in naglušnih zvabila, da so se odpravili v hribe, kar nas še posebno veseli, poleg tega smo bili presenečeni tudi nad izjemnim odzivom planincev, še zlasti otrok, ki so se zelo sproščeno pogovarjali z gluhimi, in jih brez predsodkov spraševali, kar jih je zanimalo,« še pove Čičeva.