V Banovcih spečejo najboljšo

16 prleških gibanic je ocenjevala komisija.

Društvo Kelih je po ocenjevanju pripravilo razstavo dobrot. FOTO: Oste Bakal

Komisija med sladkim delom FOTO: Oste Bakal

KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU – Praznik občine Križevci je popestrila tradicionalna prireditev Prleška gibanica 2018, ki sta jo tudi tokrat pripravila Kulturno in izobraževalno društvo Kelih ter občina Križevci. Poleg gibanic so tudi letos izbrali vina, ki se priležejo k tej pristni prleški sladici.Zaradi slabe vremenske napovedi je bila prireditev prvo soboto v septembru odpovedana, čeprav so se ljubitelji kulinarike in pohodništva iz vse Slovenije letos veselili predvsem kulinaričnega pohoda po občini Križevci. Zato je takrat potekalo le ocenjevanje prleških gibanic, naslednji dan pa je društvo Kelih pripravilo njihovo razstavo. Navdušile pa so tudi fotografije, 15 jih je bilo, ki so prispele na fotonatečaj Prleška gibanica 2018, še vedno jih je možno videti v avli občinske zgradbe v Križevcih.Zmagovalno fotografijo fotonatečaja je poslal, sicer prekaljeni fotograf z izjemnim čutom za fotografiranje prleške krajine, je v obrazložitvi povedala predsednica komisijeVina k prleški gibanici so izbrali v sklopu akcije Sommelier selection 2018, in sicer kot rezultat sodelovanja društva Kelih, Zavoda SloVino in Društva vinskih svetovalcev sommelier Slovenije. Sommelierji so izbrali pet polsladkih vin, ki jih priporočajo k prleški gibanici, in to so: muškat ottonel 2017 (Vinogradništvo Krampač), šipon 2015 (Vinogradništvo Družina Kos), muškat ottonel 2017 (Vina Avos) ter dva rumena muškata 2017 (Vino Leber in Vinogradi Horvat).Ocenjevanja prleških gibanic, skupaj jih je bilo 16, so se letos na povabilo društva lotile predsednica ocenjevanjater članiciin. Med tržnimi ponudniki je bilo pet izdelkov, navdušilo pa je tudi 11 prleških gibanic v kategoriji ljubitelji prleške gibanice. Vsi sodelujoči so dobili priznanja. V kategoriji tržnih ponudnikov je slavil Mlinopek (Murska Sobota), sledita Turizem na podeželju Tompa (Stara Cesta, Ljutomer) in Terme Banovci. Med ljubitelji prleške gibanice je zmagalo TD Banovci,(Ljutomer) je bila druga,(Stara Nova vas) pa tretja.Absolutna zmagovalka letošnjega ocenjevanja je postala prleška gibanica članov TD Banovci, Lončarstvo Žuman pa jim je ob tej priliki podarilo lončeni pekač za peko te specialitete., vodja ocenjevanja prleške gibanice, je povedala, da je bil boj za najvišja mesta zelo tesen, Štumpfova pa je dodala, da so jih izdelki navdušili, so pa tistim, ki so prleško gibanico spekli na ognjišču in brez uporabe pekača, odbili točko.