Ustvarjali so na temo čebel

Mara Podržaj, vodja delavnice za peko medenega peciva

Organizatorji in vodje delavnic FOTOgrafije: Branka Bizjan

Sedemnajst mojstric in mojstrov

60

upokojenskih društev je sodelovalo.

Tudi o medu in zdravi hrani

Čebelje satnice je razstavil Črt Urbašek.

Na pobudo naše države je 20. maj postal svetovni dan čebel, na kar smo zelo ponosni, in to leto smo razglasili za leto čebel in čebelarstva. Komisija za tehnično kulturo in rokodelstvo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije je v hotelu Delfin v Izoli od 10. do 14. decembra organizirala rokodelske delavnice na temo čebel in čebelarstva. Letos je bila udeležba rekordna, saj se je zbralo kar 161 upokojencev iz 60 slovenskih upokojenskih društev.Namen je bil, da udeleženci pridobijo novo znanje, tokrat na temo čebel in čebelarstva, in ga prenašajo naprej v svojih društvih upokojencev, društvih invalidov, rokodelskih centrih, domovih za starejše, šolah, vrtcih in drugod in s tem ohranjajo našo bogato kulturno dediščino rokodelstva. Tako ustvarjalno delo ugodno vpliva na ohranjanje spomina, zdravja in druženja vseh generacij.Kot vsako leto je bil razpis za delavnice objavljen na začetku jeseni in odziv rokodelcev je bil zelo velik.Poslali so zanimive izdelke od embalaže, tradicionalne peke z medom, vezenja narodnih vezenin z vzorci čebel, peharjev v obliki šesterokotnika, kvačkanih in polstenih čebel, vaz v obliki satja, slik s semeni medovitih rastlin do panjskih končnic, sveč iz čebeljega voska, opletenih steklenic za medico, igrač iz nogavic, klekljanih čebel.Izbranih je bilo sedemnajst ljubiteljskih rokodelskih mojstric in mojstrov, ki so tri dni vodili delavnice. Vsi so že prvi dan pripravili priložnostno razstavo svojih izdelkov. Komisija je takoj opazila, da se kakovost razstavljenih izdelkov iz leta v leto dviga. Na obisk sta prišla tudi predsednik ZDUSin podpredsednicain rokodelcem obljubila, da bodo delavnice podpirali tudi v prihodnje.»Če človek ne vidi v živo, kaj se ustvarja, res ne more verjeti,« je udeležence pohvalil Sušnik.Ena od delavnic je bila namenjena spremljevalcem. Na tej so izdelovali papirnata letala. Pri delu so morali biti zelo natančni, saj so le natančno izdelana poletela daleč.V popoldanskih programih so imeli predavanje o zdravi hrani in medu, varnosti v prometu s poudarkom na križiščih. Ogledali so si izolske parke, po katerih jih je vodila direktorica hotelaZaključni večer je bil namenjen razstavi na delavnicah narejenih izdelkov. Kulturni program so pripravili udeleženci sami, za glasbeni del sta tudi tokrat poskrbela pevka slovenskih ljudskih pesmiin njen oče ter harmonikarZa osvojeno znanje in uspešno delo so udeleženci prejeli priznanja Zveze društev upokojencev Slovenije.