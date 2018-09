KOPER – Potem ko je novinarka RTV Slovenijarazkrila, da je v Kopru prišlo do incidenta , ko so po njenih besedah, zapisanih na facebooku, uslužbenci Finančne uprave RS (Furs) snemalcu RTV zaplenili kamero, ga popisali in mu zaukazali, da pred njimi zbriše vse posnetke. Snemalec je snemal zapečaten lokal in to z ulice, torej na javnem kraju.Na Fursu dogodek obžalujejo. Po njihovih informacijah je med vpletenimi prišlo do nesporazuma oziroma do komunikacijskega šuma, zaradi česar je prišlo do zapleta.Zanikali so, da so uslužbenci Fursa snemalca uradno legitimirali, mu odvzeli kamero in ga privedli na zaslišanje. Nič od tega se ni zgodilo, so zapisali v odzivu ter se zaradi dogodka in izbrisa posnetka snemalcu opravičili.Na finančni upravi pa niso pojasnili, kaj je bila podlaga za njihovo zahtevo za izbris posnetka.