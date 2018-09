Uporabili so vodni top

Rezervoar drži več kot 9000 litrov vode.

Država je za vodni top odštela 1,16 milijona evrov, z njim pa so nadomestili trideset let starega, ki so ga uporabili le enkrat.

GORNJA RADGONA – Na Pomurskem sejmu je slovenska policija minuli konec tedna prikazala vajo, v kateri so izgredniki ogrožali varnost ljudi. Posebna policijska enota je ob podpori specialnega vozila z vodnim topom izgrednike spravila v red. Policisti se za uporabo vozila vseskozi usposabljajo in ga uporabijo le, če to dopuščajo z zakonom določeni pogoji in ko je to treba.Vodni top je namreč namenjen uporabi na množičnih nasilnih demonstracijah, športnih ali drugih rizičnih prireditvah, kjer se množično in huje krši javni red, kjer izbruhne vandalizem, so ogrožena življenja ljudi in se uničuje premoženje. Država je za vodni top odštela 1,16 milijona evrov, z njim pa so nadomestili trideset let starega, ki so ga uporabili le enkrat, med vseslovenskimi protesti leta 2012.Policiji je specialno vozilo z vodnim topom dobavilo podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. Po besedah, vodje specialne enote slovenske policije, je bila predstavitev pridobitve za mnoge zelo zanimiva, saj je bilo specialno vozilo z vodnim topom širši javnosti sploh prvič predstavljeno.