Umrl legendarni slovenski glasbenik: Oh, dragi očka ...

Z leve: Djuro Penzeš, Dragan Bulič in Lado Leskovar.

Danes je umrl slovenski glabenik. Bil je baskitarist legendarne slovenske zasedbe Bele vrane in dolgoletni sodelavec Radia Slovenija.Novico je sporočila njegova hčerka, novinarkana facebooku (nelektorirano): »Oh, dragi očka Djuro Penzeš ... sedim na hlodih, kjer si me zadnjič klical s sprehoda ... in ti pišem, ker si vedno tako ponosno in veselo prebral, ko smo ti zapisali, da te imamo radi ... in ti tisočkrat rekli, da te imamo radi ... to sliko sončnega zahoda si mi nazadnje poslal ... imel si jih tako rad, kamorkoli si šel, si jih slikal ... tako hudo je nam vsem ... danes si zaspal ... in mi se bomo ob vsaki lepi stvari vedno spomnili nate, vedno ... čeprav je zdaj tako hudo in tako težko ... ker si naš najboljši baskitarist, legendarna Bela vrana, vedno poln humorja, najboljši dedek, najboljši brat, najboljši stric, najboljši mož in najin Maruša Penzeš najboljši očka na svetu!«Penzeš, sicer Slovenec madžarskih korenin, je oktobra lani zapisal, da se je v ljubljanskem UKC na oddelku za hematologijo štiri mesece boril z zahrbtno boleznijo.Od njega se po spletnih omrežjih poslavljajo številni glasbeniki, ljubitelji njegove glasbe, prijatelji in znanci.Sodeloval je tudi z legendarno. »Ona je pisala besedila, jaz sem pa igral,« je nekoč zapisal.