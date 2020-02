Umrl je znani slovenski glasbenik: Hvala za vse večne pesmi ...

Janez Zmazek - Zan. FOTO: Marko Feist

V 67. letu starosti je umrl, slovenski kitarist in pevec zabavne glasbe, poroča delo.si Rodil se je 17. avgusta 1952 v Ljubljani, kjer je tudi živel in ustvarjal. Igral je pri skupini Buldožer, leta 1989 pa se je pridružil skupini Don Mentony Band. Slednja se je proslavila s priredbo skladbeTulsa Time, ki jo slovensko glasbeno občinstvo pozna pod imenom Dobra mrha. Janez Zmazek je potem še dolga leta vodil to zasedbo in bil glavni avtor skladb. Vmes je kot tekstopisec in skladatelj pisal za druge glasbenike (npr. Rok'n'band,). Posvečal se je tudi samostojnim projektom in nastopom, pa tudi v sodelovanju z denimoin. Svojo prvo samostojno ploščo Na drugi strani je izdal leta 1997.Glasbeni svet je zavit v črnino: