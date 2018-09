Umrl je veliki slovenski skladatelj

LJUBLJANA – V Ljubljani se je v četrtek v 88. letu starosti poslovil skladatelj Ivo Petrić, poročajo mediji. Izšel je iz skupine Pro musica viva, ki je v 60. letih pretrgala s tradicionalizmom v slovenski glasbi in se začela odpirati sodobnim tokovom. Več let je umetniško vodil Slovensko filharmonijo in leta 2016 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.



Leta 1931 rojeni Petrić je na akademiji za glasbo diplomiral iz dirigiranja in kompozicije. Svojo bogato glasbeno kariero je začel kot oboist, ko je še kot študent postal član radijskega orkestra, nato pa stopil na samostojno pot. Kot (so)snovalec in v veliki meri idejni vodja mlade generacije skladateljev, združene v Klubu komponistov in skupini Pro musica viva, je bil zaslužen za odpiranje slovenskega glasbenega prostora modernizmu.



Iz tega kroga je leta 1962 ustanovil Ansambel Slavko Osterc, ki se je v dveh desetletjih, kolikor ga je umetniško vodil, profiliral kot vodilni jugoslovanski komorni sestav za izvajanje sodobne glasbe. V tem času je krstno izvedel več kot 130 novih del, predvsem slovenskih pa tudi tujih skladateljev, nastopal na mednarodnih festivalih sodobne glasbe po Evropi in drugod po svetu ter posnel številne sodobne skladbe z uglednimi domačimi in tujimi solisti. Vodja filharmonije V letih 1979 do 1995 je umetniško vodil Slovensko filharmonijo ter bil več kot 30 let urednik Edicij Društva slovenskih skladateljev, ki jih je razvil v sodobno glasbeno založbo. Bil je tudi profesor na akademiji za glasbo.



Ustvaril je obsežen in raznolik kompozicijski opus, ki sega vse od orkestralnih do komornih in solističnih del. Bil je izrazito instrumentalni ustvarjalec. Sprva se je zgledoval pri evropski novodobni tradiciji, nato je z uporabo aleatorične tehnike komponiral avantgardna dela, kasneje pa se je vrnil k tradicionalnejšemu skladanju. Sledil je lastnim poetskim principom Danes se njegov opus uvršča med klasike sodobne slovenske glasbe. Med sodobnimi slovenskimi komponisti so njegova dela med najpogosteje izvajanimi. Bila so predstavljena na mnogih najpomembnejših koncertnih odrih tako doma kot v tujini ter izdana na številnih nosilcih zvoka z najvidnejšimi glasbenimi poustvarjalci.



Kot je v utemeljitvi Prešernove nagrade zapisal muzikolog Matjaž Barbo, Petrića opredeljuje brezkompromisno sledenje lastnim poetskim principom, pa naj bodo še tako v opreki z vodilnimi tokovi okolice in z veljavnimi načeli povprečnega okusa.