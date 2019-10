Trinajsta trgatev dala 61 grozdov

Dobitniki protokolarnega vina z Johanezove trte

Župan Občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in župan Občine Dobrovnik Marjan Kardinar, oba sta vinska viteza

Johanezova trta, ki je bila posajena leta 2004, je ime dobila po tem, ker uspeva ob Johanezovi kapeli.

CERKVENJAK – Medtem ko so se trgatve na območju Slovenskih goric in širše nekoč zavlekle vse do novembra, so profesionalni in ljubiteljski vinogradniki letošnjo v glavnem končali že pred 1. oktobrom. Teden pozneje je v središču Cerkvenjaka potekala turistično-etnološka prireditev, 13. trgatev Johanezove trte, potomke modre kavčine, več kot 400 let stare trte z Lenta v Mariboru. Johanezova trta ji pravijo, ker uspeva ob Johanezovi kapeli.Posajena je bila 2004., zanjo skrbita gospodar trte, župan občine Cerkvenjak, in občinski viničar, sicer vinski vitez, ki je obenem odličen vinogradnik. Trgatev in druge prireditve ob tej trti v sodelovanju z občino Cerkvenjak pripravlja Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Letošnje se je udeležilo veliko obiskovalcev, med njimi mnogi vitezi slovenskega in evropskega viteškega reda, pa društvene vinske kraljice in drugi gostje.Organizatorji so pripravili kulturni program, v katerem so nastopali učenci OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, mešani pevski zbor KD Cerkvenjak in Duo Stanka Ilijaša. Udeležence je najprej pozdravil gospodar trte, župan Žmavc, ki je v nagovoru pohvalil viničarja Breznika, da dobro skrbi za trto. Nato jih je pozdravil predsednik društva vinogradnikov in ljubiteljev vina, ki je dejal, da je trta letos obrodila 61 grozdov, ki so dali mošt s 16-odstotno sladkorno stopnjo. Pozdrav obiskovalcem sta namenila še občinski viničar Damjan Breznik in cerkvenjaška vinska kraljicaOb tej priložnosti so zaslužnim Cerkvenjačanom in tudi tistim z drugih koncev Slovenije podelili protokolarno vino z Johanezove trte, ki ga polnijo v posebne stekleničke. Vino s certifikatom so prejeli dr.iz Ljubljane,, zdravnik v Cerkvenjaku, domačin, predsednik PGD Cerkvenjak, Tjaša Simonič, šesta cerkvenjaška vinska kraljica, Društvo za razvoj kulture Vincar in Kmetija Plohl iz Andrencev.Sledila je pogostitev ob občinskih stojnicah, ki so jo pripravili članice Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak in člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. l