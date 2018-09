Triglav ostal brez temeljev

Vzdušje na našem najvišjem gradbišču je te dni odlično. FOTO: Boris Dolničar

Te dni je Triglav osvojila tudi pevka Špela Grošelj in se na družabnem omrežju pohvalila z vzponom. FOTO: facebook

Že skoraj dva tedna je naš Triglav brez svetinje – Aljaževega stolpa. Zaradi poškodb, ki so mu jih zadali vreme in obiskovalci, je moral v dolino na popravilo. V podjetju Kov na Jesenicah so ga te dni že razstavili in intenzivno popravljajo njegov plašč. Obljubili so, da bo prenova končana prihodnji teden.Čeprav si prej nihče ni predstavljal vrha brez stolpa, pa je razpoloženje na vrhu tudi v teh dneh, ko se ne da slikati ali z vrvjo tepežkati po zadnji plati pred pločevinastim simbolom, odlično. Ne samo da se je že kmalu po odstranitvi originala pojavila miniaturna kopija stolpa, vrh Triglava je zdaj najvišje gradbišče v državi in priprave na postavitev prenovljenega in polepšanega lepotca so v polnem teku.Včeraj dopoldne so začeli odstranjevati temelje, na katerih je kar 123 let vztrajal dotrajani Aljažev stolp, v kratkem bodo zgradili nove. Helikopter Slovenske vojske je pripeljal ogromno materiala, med drugim vodo in cement, šest delavcev pa je že začelo razbijati stare temelje in ves odpadni material zlagati v vreče, ki jih je helikopter odpeljal.Čast, da se je med zadnjimi slikal še pri starih temeljih, je pripadla upokojenemu sodelavcu Slovenskih novic in nekdanjemu glavnemu uredniku Dela. S prijateljemsta se namreč podala proti vrhu po poteh prvopristopnikov, torej čisto iz doline, in po naključju doživela burno dogajanje na vrhu našega očaka.»Čeprav pravega stolpa ni na vrhu, je vzdušje izjemno. Vsi se slikajo z miniaturnim stolpom, tudi midva sva se. Iskreno povedano, tako midva so se mnogi drugi odločili iti na vrh prav zato, ker je to zgodovinska priložnost, da ga doživiš brez stolpa. Poleg tega sva bila še zadnja, ki sva se še lahko postavila na stare temelje, nato so jih pridni fantje zelo strokovno in hitro začeli odstranjevati,« pripoveduje Dolničar, ki je bil tokrat z 71 leti že desetič na vrhu, njegov prijatelj pa kar štiridesetič.Med mnogimi, ki so si zaželeli izkoristiti zgodovinsko priložnost Triglava brez stolpa, je bila tudi glasbenica, ki se je z vzponom pohvalila na facebooku in zapisala: »Ponosna Slovenka ... četrtič!«