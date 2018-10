Festival spodbuja aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje ter povezuje in dokazuje, da je starost tudi modrost in dragoceno izročilo.

Na večeru pesmi in plesa se je predstavilo več folklornih skupin, tudi Oštarija DU iz Bočne.

V ljubljanskem Cankarjevem domu je potekal tridnevni Festival za tretje življenjsko obdobje, na katerem so se obiskovalci, kar 17.500 jih je bilo, lahko udeležili številnih delavnic ter si ogledali predstavitvene in prodajne stojnice ter nastope. Festival je dopolnilo več strokovnih posvetov, predavanj in delavnic, za razvedritev pa je skrbelo več sto pevcev, plesalcev in muzikantov, ki so nastopali v Linhartovi dvorani vse tri dni. Častni pokrovitelj je bil predsednik slovenske vladeGlavnina obiskovalcev so bili starejši, ki so si lahko ogledali ponudbo več kot 160 razstavljavcev, se udeležili več kot 50 izobraževalnih dogodkov in 10 delavnic v Odprti delavnici. Dva odra sta postregla z več kot 130 plesnimi in glasbenimi nastopi, številni pa so se z veseljem udeležili uradnega odprtja, 10. večera pesmi in plesa, 43. državnega srečanja pevskih zborov društev upokojencev, predstave Čaj za dve in slovesnega zaprtja festivala. Edinstven dogodek je požel veliko pohval tako sodelujočih kot obiskovalcev. Častna ambasadorka festivala za leto dni je, podpredsednica ZDUS in predsedujoča programskemu odboru 18. festivala.V preddverju in še dveh etažah Cankarjevega doma, ki je bil zaseden do zadnjega kotička, so poleg stojnic s ponudbo zdravilnih zvarkov, žavb in zdravstveno-terapevtskih pregledov ter storitev različni razstavljalci ponujali več kot naše zdravstvo.Festival spodbuja aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje ter povezuje in dokazuje, da je starost tudi modrost in dragoceno izročilo. Z odliko so svoje nastope opravili številni ansambli, zbori ter vokalne skupine z vseh vetrov Slovenije in tako pokazali, kaj drži in druži starejše v Sloveniji, kakšno kulturo in izročilo želijo zapustiti mlademu rodu. V celoti pa je pokazal, da na populacijo babic in dedkov resno računajo mnogi podjetniki, trgovci, zavodi ter gerontološke institucije, nekaj manj pa slovenska politika, ki tretji generaciji še kar ne namerava priznati zasluženega dostojnega socialnega statusa ter varnega in spokojnega staranja.