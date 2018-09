Tožilec razkril, kaj je Šiškova edina možnost

MARIBOR – POlicisti so zgodaj zjutraj pred preiskovalnega sodnika pripeljali Andreja Šiško. Ta je odredil 48-urno sodno pridržanje. Pred sodiščem pa se je zbrala skupina Šiškovih podpornikov, ki so v en glas zatrjevali, da je Šiško miroljuben.



Ob tem je Šiškov odvetnik Viktor Osim za STA pojasnil: »To, kar se mu očita, nima vseh elementov kaznivega dejanja. Prepričan sem, da iz tega ne bo nič,« je dejal Osim in dodal, da bo sodnik Šiška zaslišal v nedeljo. Osim pričakuje, da bo preiskovani sodnik vodjo Štajerske varde Šiška izpustil iz pridržanja. Če pa se bi se sodnik odločil za pripor, odvetnik napoveduje pritožbo na zunajobravnavni senat.



Vodja mariborskega okrožnega državnega tožilstva Darko Simonič pa je pojasnil, da je nedeljsko zaslišanje Šiška predvideno za 14. uro, sodno pridržanje pa se bo izteklo v ponedeljek zjutraj, okoli 6. ure. »Edina možnost, da ne predlagamo pripora, je samo to, da nas pridržani prepriča s svojim zagovorom, kar pa se v preteklosti ni dogajalo,« je Simonič odgovoril na vprašanje, ali namerava tožilstvo vložiti predlog za pripor.



Pred mariborskim sodiščem se je v dopoldanskih urah na shodu v podporo Šišku zbrala manjša skupina njegovih privržencev in njegova starša. Skupina se je medtem že razšla.